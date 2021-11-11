شاهد .. شيرين رضا تكشف أسرار صدمة العمر وتصعق يسرا .. خيانة زوجية من أعز صديقة !! اتفرج الفيديو

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/11 الساعة 04:00 صباحاً | (مايا)

صدمة ومفاجأة كشفتها الفنانة شيرين رضا عن تعرضها للخيانة من زوجها وصرحت بهذا الخبر الذى صدم الفنانة يسرا ومتابعيها أثناء محاورتها من خلال برنامج "بصراحة" قبل أسابيع .وقالت شيرين: "تعرضت للخيانة" لترد يسرا: "وعملتى إيه" تقول شيرين: "اكتشفت وقررت إنى ما أتكلمش معاها مرة تانية وقطعت معاها الكلام وللعلم كانت الصديقة المقربة منى".

وكان قد أثير جدل الأسبوع الماضى على مواقع التواصل الاجتماعى بعد انتشار أخبار تزعم تجاهل شيرين رضا تهنئة ابنتها "نور" على خطوبتها لكن الفنانة حسمت الأمر من خلال تصريحات لبرنامج تليفزيونى، وقالت شيرين رضا: "باركت لنور على الخطوبة بس مباركتلهاش على السوشيال ميديا، ودي بنتي بنتكلم أنا وهي في اليوم 50 ألف مرة وبحب إن كلامى معاها يبقى برايفت".64572545

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