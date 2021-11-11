شاهد .. فنانة كويتية.. تتعرض لإصابة في موقع التصوير.. تشوه شكلها بالكامل(تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر فنانة كويتية.. تتعرض لإصابة في موقع التصوير.. تشوه شكلها بالكامل(تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/11 الساعة 05:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

أعلنت فنانة كويتية عن تشوه أصابها في موقع التصوير وفي التفاصيل، كشفت فنانة كويتية وهي غدير السبتي عن تشوه في وجهها، بعد إصابة في اسنانها وفي موقع تصوير مسلسلها الجديد.

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وبيّنت غدير في روايتها ما حدث بأنها قبل فترة ذهبت إلى طبيب أسنان يدعى “عيسى”، لتزويد أسنانها من الأمام، وحينها فعلت ذلك بشكل مؤقت وليس دائماً. وتابعت السبتي،

في مقطع فيديو عبر حسابها في “سناب شات”، أنها لم تنتبه لتعليمات الطبيب من ناحية تناول الطعام، ما عرضها للكسر بشكل مفاجئ في وقت كانت تستعد فيه لتصوير أحد مشاهدها.

وقالت غدير السبتي: لم أجد حلاً إزاء الموقف الصعب سوى بالتصرف من خلال استخدام “مبرد”، كي تساوي أسنانها لأنها كسرت على هيئة “هلال”، فقمت بمعالجتها مؤقتاً كي اصوّر المشهد.



وفي اليوم الثاني، ظهرت في الفيديو وهي داخل عيادة الطبيب أنها لجأت في اليوم التالي للطبيب بالعيادة، كي تعالج أسنانها بشكل كامل كي لا يتكرر الموقف.

وبعد انفصالها عن زوجها كانت غدير السبتي ترفض الارتباط مجدداً وأعلنت عن ذلك أكثر من مرة في مقابلات اعلامية وركزت اهتمامها على أولادها إلى أن التقت بالمخرج البحريني أحمد الفردون.



الثنائي التقيا للمرة الأولى في خلال دراستهما الجامعية وسافر بعدها أحمد إلى الخارج ليستكمل تعليمه وعادا للقاء بعد 20 عاماً في مسلسل أماني العمر. نشأت بينهما علاقة في الكواليس وتطورت إلى حب واللافت أنهما كانا قد تحدثا سابقاً عن رأيهما في مؤسسة الزواج وأنها فاشلة وكانت آرائهما متطابقة إلا أنها أوقعته في شباكها.27519653