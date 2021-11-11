شاهد .. كما ولدتها امها.. باربي نجد تثير جدل واسع بأطلالة مثيرة والتى ظهرت بها بدون ملابس !

انت الان تتابع خبر كما ولدتها امها.. باربي نجد تثير جدل واسع بأطلالة مثيرة والتى ظهرت بها بدون ملابس ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/11 الساعة 06:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

اصبحت باربي نجد ، الفاشينستا السعوديه ، اجرء عارضة ازياء عربيه في تاريخ عاراضات الازياء ، حيث خطفت نجد​ أنظار جمهور عريض على مواقع التواصل بصورها الجريئة.

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، التي تشاركها مع متابعيها ، كما تلقبت باربي نجد بأنها “أول بيكيني موديل من المملكة العربية​السعودية”

ويرجع سبب شهرتها بأسم باربي ، لانها تتماثل بلعبة باربي، مع أنها لا تشبهها كثيرًا .

وايضا تسببت نجد في ضجة كبيرة داخل المملكه العربيه السعودية ، وقام نشطاء سعودييين بتدشين حملة ضدها رافضين كل ما تقدمه وتظهر به نجد لانها من احدي بنات المملكه ، وذلك بسبب صورها العاريه تماما التي تتعمد الظهور بها

وتدوالها عبر الشوسيال ميديا ، كذلك اعتبرها البعض انها تتعمد الاباحية وانها تخالف كل المعايير الأخلاقية للمجتمع الشرقي .95720358