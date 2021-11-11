شاهد .. تعرف على سر المفاجأة التي أعلنت عنها لميس الحديدي بشأن :ليلة طلاق: ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي!

انت الان تتابع خبر تعرف على سر المفاجأة التي أعلنت عنها لميس الحديدي بشأن :ليلة طلاق: ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/11 الساعة 05:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

أثار غياب الفنانة ​ياسمين عبد العزيز​ عن الساحة الفنية ومواقع التواصل الكثير من التساؤلات، حيث كانت أخر إطلالة لها، عقب خروجها من المستشفى، بعد أن نشرت صورة برفقة الأطباء الذين أشرفوا على علاجها في سويسرا.

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جمهور عبد العزيز تسائلوا عن سرغيابها، وسط تكهنات بتدهور وضعها الصحي من جديد، خاصة وأنها في الآونة الأخيرة، كانت قد تعرضت لمضاعفات عقب إجرائها لعملية جراحية، وهذا ما جعلهم يطرحون العديد من التكهنات، إذا ما كان قد حصل أي أمر طارئ.

من جانبه، كشف الفنان وائل عبدالعزيز حقيقة تدهور الحالة الصحية لشقيقته الفنانة ياسمين عبدالعزيز خاصة بعد تداول عدة أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بدخول الأخيرة العناية المركزة.



وكتب «عبدالعزيز» منشورا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلا: «يوم من ساعة ما رجعت من السفر خبر عن وفاتها أو نقلها العناية المركزة حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم ارحموها شوية هي كويسة الحمد لله وسيبوها في حالها يا عالم يا مريضة»

وكانت الفنانة ياسمين عبد العزيز أطلت قبل أسابيع على جمهورها لأول مرة بعد غياب دام شهرين بسبب أزمتها الصحية الأخيرة.



وقد رافق مرض ياسمين الكثير من الأحاديث والأقاويل التي تأكد زيف بعضها كقصة طلاقها من زوجها الفنان أحمد العوضي، فيما لا يزال البعض الآخر محل شك، وعلى رأسها حكاية الخلاف الحاد بينها وبين زوجها قبل دخولها العناية المركزة، والذي كاد يتسبب في طلاقها.

لميس الحديدي تكشف المستور

وقبل ظهور ياسمين قبل أيام ظهرت الإعلامية لميس الحديدي، وتحدثت عن تطورات الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز.



وحينها قالت الحديدي، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة" عبر فضائية "ON": أنا على تواصل مع العزيزة ياسمين عبد العزيز ومع زوجها الفنان أحمد العوضي، أحمد موجود معها في سويسرا، وبلاش يا جماعة إشاعات وحاجات دمها مش خفيف، الناس سابوا الست التعبانة واللي حالتها صعبة وتجري عمليات وقاعدين يقولوا هي أطلقت وسابوا بعض، ياريت نرحم الناس شوية وندعمهم ونقف بجانبهم".



تابعت: "ياسمين أجرت عملية جراحية، وهي في تحسن بطيء، والحديث عن حالتها الحرجة غير دقيق، ولكن هي في تحسن بطيء، ونتمنى لها كل الصحة وأن تعود لنا، وأؤكد أن أحمد العوضي جنبها في كل لحظة وداعم ومساند لها".

هذه التصريحات كانت مفاجئة وأثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأن لميس نفسها كانت من أوائل من تحدث عن سر كبير وعن ليلة فاصلة وقعت بين ياسمين وزوجها العوضي قبيل أيام من تعرضها للأزمة الصحية الحالية، وهو ما يشير إلى حدوث أزمة كبرى بين الزوجين قد تكون انتهت بالطلاق، وفق ما أورده الكثير من المعلقين.



وحينها قالت الحديدي ضمن برنامجها "كلمة أخيرة" على قناة "أون أي" المصرية إن: "ياسمين تتعافى من مرضها ببطء، وأن تعافيها من مرضها ليس سهلا، وستأخذ وقتا أكبر لتتعافى بشكل كامل".



وأشارت لميس لسر يعرفه أحمد العوضي زوجها، وهو المعني الوحيد بكشفه قائلة: "عندنا معلومات عن الحالة الصحية لياسمين، ولكن لا أستطيع الإفصاح عنها حيث إن زوج ياسمين، الممثل المصري أحمد العوضي، هو من سيكشف هذه التفاصيل".



وحينها خاطبت لميس الحديدي العوضي بطريقة استثنائية متحدية إياه بكشف السر قبل أن يكشفه أحد غيره.

وتساءل كثير من الناشطين عن سبب التغير الجذري في تصريحات الحديدي، في حين قال آخرون إنها إعلامية ومهنتها تتركز على إثارة الجدل خاصة بعد أن كثرت الأقاويل والشائعات في هذا الشأن، ولكن حين سافر العوضي إلى سويسرا قطع كل الاقاويل والتكهنات، فلم يكن باستطاعتها إلا تغيير تصريحاتها والهجوم على مطلقي هذه الشائعة التي كانت هي أبرزهم في وقت سابق.43546447