شاهد .. عريس يخجل من فض غشاء بكارة زوجته في ليلة الدخلة فادخل احدهم ليفعلها بدلا منه .. والمفاجأة الصادمة في رد العروس؟ .. تفاصيل ساخنة

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/11 الساعة 05:00 صباحاً | (مايا)

عريس خجول في ليلة عرسه والتي تسى ليلة الدخلة، تم فض بكارة زوجته وهو يشخر، وذلك بعد ان انفض المولد يوم الزفاف، وذهب الجميع إلى منازلهم بقي العريس المحتاس وحيدا في ليلة الدخلة مع عروسه، والعمل الأهم في هذه البداية هو كيف ستكون النهاية في فض غشاء البكارة، وهذا البعل الجديد مازال يفكر و ينتظر ماذا يفعل داخل هذه الغرفة في الليلة الليلاء، وخصوصا وأن الأقارب سيحضروا في الصباح ليشاهدوا منديل العذرية الملطخ بدماء زوجته العذراء، ويتأكدوا من عذرية زوجة ابنهم وشرفه.

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جمهور ليلة الدخلة وغشاء البكارة

ينتظر جميع من بالخارج الرجل المتوتر الخجول الذي يتساقط منه حبات العرق، كما ينتظرون ان يفض بكارة وينهي الأمر الذي سيطمأن قلوب العشرات! ولكنه لا يستطيع ذلك من شدة خجله خاصة وأن والد العريس ينتظره بفارغ الصبر على حد قوله.13417779