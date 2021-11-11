شاهد .. كأنها حورية؛؛ ياسمين صبري؛؛ تسبح كما ولدتها أمها.. والجمهور يفقد السيطرة على غريزته - بالصور

انت الان تتابع خبر كأنها حورية؛؛ ياسمين صبري؛؛ تسبح كما ولدتها أمها.. والجمهور يفقد السيطرة على غريزته - بالصور والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أعادت حسابات معنيّة بأخبار الفن والمشاهير تداول صور جريئة للغاية، للفنانة المصرية ياسمين صبري، وهي داخل حوض سباحة مطل على البحر.

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وظهرت ياسمين صبري في إحدى الصور، وهي عارية تماما وظهرها المتدثر بشعرها، موجه نحو الكاميرا، فيما جسدها من الأمام نحو البحر أما في الصورة الثانية فظهرت الفنانة صبري، داخل حوض السباحة، وأمامها البحر، وهي ترتدي فستاناً ملتصقاً بجسدها ويدها اليمنى تداعب شعرها المبلل، واليسرى على حافة المسبح.

وحظيت الصور بمشاركة واسعة من قبل رواد منصات التواصل الاجتماعي، وبعناوين وتعليقات كثيرة تتغنى بجمال ياسمين صبري، وتناسق جسدها مع طولها وظهور مفاتنها أمام العيان .

وعلق احدهم قائلاً: " نادوا زوجها أبو هشيمة"، وكتب متابع ثان متسائلاً: "أين البنات شوفين ياسمين وتعلمين منها الأناقة والدلال"، وقال أخر: "لنبتهل إلى الله ليزيدنا ياسمينات كياسمين صبري".

وفي سياق آخر علقت الفنانة المصرية، وبصورة رسمية على اتهامها بتقليد عارضة الأزياء الشهيرة جورجينا رودريغز، صديقة نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو.

وما دفع صبري للتعليق لأول مرة على الأزمة هي الإعلامية المصرية، هالة سرحان، التي دافعت عنها عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

وشاركت سرحان صورا لياسمين صبري وغردت معها: "جميلة وأنيقة ولوحة فنية، العقول التافهة السخيفة التي تعقد مقارنات مع واحدة في بلد تانية جهل وغباء وبواخة وسماجة، وعموما ياسمين المصرية بديعة المحيا أصبحت وجها عالميا تعاقدت معها شركة "كارتييه" اشهر بيوت المجوهرات الفرنسية"..وكانت الفنانة صبري، قد طالتها اتهامات من جانب العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق حول تقليدها جورجينا رودريغز، صديقة كريستيانو رونالدو، وشاركوا صورا لهما تبرز تشابها بينهما.

وأثير جدل خلال الفترة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب رسالة من صفحة غير موثقة على موقع "فيسبوك" باسم جورجينا، وجهت إلى الفنانة المصرية ياسمين صبري.

وجاءت الرسالة بعد تداول الكثير من جمهور النجمتين مجموعة صور تظهر تقليد ياسمين صبري لجورجينا في المظهر والملابس.

وقالت الصفحة في الرسالة "كوني نفسك وليس أنا"، وأشارت الصفحة في المنشور إلى الصفحة الرسمية للفنانة ياسمين صبري.

ومن جانبها ردت صفحة موثقة بموقع "فيسبوك"، باسم ياسمين صبري، في تعليق لها على الصورة والمنشور: "أنا لا أتنافس مع أي شخص".

واعتقد معظم رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن الحسابات تتبع النجتمين، إلا أن حساب جورجينا غير موثق، ورغم أن حساب ياسمين صبري موثق، إلا أنها سبق وأن نفت امتلاكها أي حسابات عبر موقع "فيسبوك".يذكر ان ياسمين صبري خاضت السباق الدرامي في رمضان قبل الماضي (2020)، بمسلسل "فرصة تانية" الذي عرض على شاشة قناة الـ سي بي سي، وشاركها في بطولته أحمد مجدي، آيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، وهو من إخراج مرقس عادل.

وياسمين صبري، تعد واحدة من الفنانات المصريات الشهيرات، وهي من مواليد 21 يناير عام 1988، بمدينة الإسكندرية)، بدأت مسيرتها الفنية عام 2014 من خلال مسلسل "جبل الحلال" ثم توالت أعمالها الفنية.

واختيرت ياسمين صبري ضمن أجمل 100 وجه في العالم لعام 2017، وتعد الفنانة المصرية الوحيدة في هذه القائمة.

تزوجت للمرة الأولى قبل دخولها عالم التمثيل عام 2012، وصرحت عن هذا الزواج لأول مرة عام 2015. ثم في 2017 صرحت في برنامج تلفزيوني أن زوجها اسمه محمد وانفصلا عام 2017، اي بعد خمس سنوات من الزواج.

وفي أبريل 2020 تزوجت للمرة الثانية من رجل الاعمال المصري أحمد أبو هشيمة في حضور أُسري فقط، وسيطرت حالة من الهدوء على عقد قرانهما، وغاب نجوم الفن والمجتمع، بسبب ظروف الإجراءات الصحية المتبعة لفيروس كورونا.

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