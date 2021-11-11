شاهد .. فضحها علناً عند أهلها ولم يسكت.. عريس أردني يكتشف سر عروسته في ليلة الدخلة والأخيرة تنتقم منه بطريقة لا تخطر على بال ابليس!

انت الان تتابع خبر فضحها علناً عند أهلها ولم يسكت.. عريس أردني يكتشف سر عروسته في ليلة الدخلة والأخيرة تنتقم منه بطريقة لا تخطر على بال ابليس! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/11 الساعة 07:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

تعرض عريس أردني تعيس الحظ للضرب المبرح من قبل عروسه ثاني أيام زواجه وبحسب وكالات أردنية، تلقى أحد العرسان في العاصمة عمان عدة ضربات من زوجته.

79152817

بعد أن هددها بالضرب في حال تأخرت بإعداد وجبة الغداء في حالة عصبية متكررة بالمجتمعات العربية لفرض الشخصية الزوجية.

ولكن هذا العريس تعيس الحظ لم يستطع فرض نفسه بعدما رفضت زوجته الانصياع لمطالبه وبدأت بضربه متسببة له بكدمات وجروح مختلفة في جسده.



فما كان من العريس إلا أن اشتكى لأهل زوجته ليتضح له أنها مقاتلة شرسة تمرست على فنون الكارتيه لمدة ثلاث سنوات قبل زواجها وحائزة على الحزام الأسود باللعبة.



وتابعت المصادر أن العريس فور علمه بأمر زوجته المقاتلة، قام برمي يمين الطلاق عليها، لكن الحادثة تفاقمت بين العائلتين.

لتتحول لقتال شوارع بينهما وعراك بالأيدي وسط العاصمة الأردنية استدعى تدخل قوى الأمن لفض النزاع.



واختلفت ردود الفعل حول الحادثة بين مؤيد لها على اعتبار أنها لقنت الرجال المتغطرسين درسًا لن ينسى، وبين من اعتبرها سوء استخدام للقوة التي اكتسبتها للدفاع عن نفسها وليس لتضرب زوجها بأول خلاف عائلي.



وتدخل هذه الحادثة ضمن حوادث العنف الزوجي التي ارتفعت نسبتها في المجتمعات العربية والأردنية على وجه الخصوص.

حيث سجلت وزارة التنمية الاجتماعية أرقامًا صادمة وصلت إلى 64.5 % من مجمل حالات العنف بشكل عام في الأردن.79152817