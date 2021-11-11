شاهد .. اتفرج: مريام فارس بإطلالة جذابة لفتت انظار المتابعين وتخطف الانظار بأحدث ظهور لها!

انت الان تتابع خبر اتفرج: مريام فارس بإطلالة جذابة لفتت انظار المتابعين وتخطف الانظار بأحدث ظهور لها! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/11 الساعة 06:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

شاركت ميريام فارس،جمهورها مجموعة صور جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

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و ظهرت ميريام فارس بأطلالة كاجوال جذابة ، مما حازت علي اعجاب متابعيها.

و تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام فيديو جديد للفنانة ميريام فارس .



وأثار الفيديو جدلا واسعا من قبل رواد السوشيال ميديا، بسبب قبلة على الخد طبعها أحد معجبي مريام فارس.



يذكر أن آخر، أعمال مريام فارس، أغنية “قومي” باللهجة الخليجية، وطرحتها على طريقة الفيديو كليب، عبر قناتها الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وحقق الكليب نجاحا كبيرا.



وطرحت ميريام فارس، في يونيو الماضي فيلم وثائقي بعنوان “غدارة يا دنيا” الذي تستعرض فيه قصة تحضير ألبومها الأخير، والأزمات التي مرت بها أثناء حمل طفلها الثاني ديف وسط انتشار جائحة كورونا، ومعاناة أسرتها مع الحجر الصحي.28351432