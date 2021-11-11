شاهد .. انجي خوري.. بوقاحة كما لم تحدث من قبل وبلقطات حميمة برفقة حبيبها الجديد اثارت الجدل بشكل كبير !

انت الان تتابع خبر انجي خوري.. بوقاحة كما لم تحدث من قبل وبلقطات حميمة برفقة حبيبها الجديد اثارت الجدل بشكل كبير ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/11 الساعة 08:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

أثارت العارضة السورية انجي خوري جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا بعد غطلالتها الأخيرة برفقة حبيبها.

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في التفاصيل ، نشرت العارضة السورية انجي خوري عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام صور جديدة لها عبر خاصية القصص المصورة " الستوري " بإطلالة جذابة وبتسريحة شعر جديدة تصدرت محركات البحث.

وظهرت انجي خوري برفقة شاب أثناء تواجدها في اربيل وهي جالسة برفقته بلقطات عفوية ، ورجح الجمهور أنه حبيبها الجديد.

من جهة اخرى ، دائما ما تثير انجي خوري الجدل بين متابيعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، لا سيما قبل عدة أيام ومنذ استلامها شهادة تقدير من قبل اتحاد الشباب العربي وتسلمها لقب سفيرة " الشباب "

الجدير بالذكر أن العارضة السورية انجي خوري بدأت شهرتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مطلع عام 2018 منذ مشاجرتها الاخيرة مع الفنانة اللبنانية قمر والفنان آدم واتهمها لهم بإختطافها.

تحظى انجي خوري بمتابعه كبيرة عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام بأكثر من1 مليون متابع ، وداذما ما تثير الجدل بين متابيعيها بسبب إطلالتها الجريئة وطرحها محتواها بطريقة مثيرة جدا.53804535