شاهد .. على خطى رهف القنون.. فتاة يمنية شديدة الجمال تفجر الإنترنت وتظهر في صور جريئة وخادشه للحياء! .اتفرج

انت الان تتابع خبر على خطى رهف القنون.. فتاة يمنية شديدة الجمال تفجر الإنترنت وتظهر في صور جريئة وخادشه للحياء! .اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أثارت الشابة اليمنية التي تم ترحيلها من قطر إلى جيبوتي وحصلت على لجوء في كندا، حياة الريامي، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها صور جديدة لها تتنافى مع عادات وتقاليد الشعب اليمني.

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وظهرت الشابة اليمنية حياة الريامي والمقيمة في الوقت الحالي في كنداوظهرت الريامي، المقيمة حاليا في كندا، في صور جريئة قامت بنشرها على حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي ببطن مكشوف وهو ما أثار سخط يمني ضدها، حيث قال ناشطون إن الريامي أصبحت تسير على خطى السعودية الهاربة “رهف القنون” التي هربت من السعودية إلى كندا.

وحذر ناشطون من قيام بعض الجهات التي سموها بالمعادية من استغلال الفتيات في مشاريعهم الهادمة للمجتمع اليمني، حسب وصفهم.

يذكر أن حياة الريامي هي فتاه يمنيه أثارت جدلا واسعا في وسائل التواصل الاجتماعي بعد قيام سلطات قطر بترحيلها الى جيبوتي مع طفلها قبل أن تحصل على لجوء في كندا وتبدأ معه حياة جديدة.

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