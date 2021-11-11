شاهد .. تسريب فيديو مخل وفاضخ لنجمة خليجية وهي تمارس الحميميةمع حبيبها في مكان عام تهز الشارع .. اتفرج

انت الان تتابع خبر تسريب فيديو مخل وفاضخ لنجمة خليجية وهي تمارس الحميميةمع حبيبها في مكان عام تهز الشارع .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - بعد تسريب مقطع فيديو اباحي لها وهي تمارس العلاقة الحميمية مع حبيبها، تصدرت نجمة مواقع التواصل الإجتماعي الكويتية ​بيبي بوشهري​ الترند في الكويت، لتثير الضجة في الشارع الكويتي ومن قبل النشطاء.

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وانهالت التعليقات على الفيديو المسرب، واعتبر المتابعون أن بيبي بوشهري، سربت الفيديو لنفسها لكي تنشهر، حيث اعتادت على الظهور الدائم عبر حساباتها على موقع التواصل الإجتماعي، بإطلالات فاضحة، وحركات اباحية، وخادشة للأداب، بقصد الشهرة لفت الأنظار.

ولطالما طالب الكويتيون بمحاسبة بوشهري وحظر حساباتها، والقبض عليها بتهمة نشر الرذيلة، وتقديم محتويات جنسية وإيحائية تنافي عادات وأخلاقيات المجتمع الكويتي، وتوصل صورة خاطئة عن الكويتيات.

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