شاهد .. لن تصدق.. مايا خليفة تفاجئ الجمهور بالرقم الكبير الذي تتقاضاه مقابل هذه الافلام الخادشة...اتفرج

انت الان تتابع خبر لن تصدق.. مايا خليفة تفاجئ الجمهور بالرقم الكبير الذي تتقاضاه مقابل هذه الافلام الخادشة...اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/11 الساعة 11:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

فاجأت اللبنانية ميا خليفة الشهيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعرضها الأفلام الاباحية داخل وخارج الوطن العربي جمهورها مؤخرا بعد إعلان الحجم الهائل من ثروتها مقابل ما كانت تتقاضاه من افلامها الإباحية قبل عدة سنوات.

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في التفاصيل ، كشفت ميا خليفة انها ندمت على الدخول في هذه المهنة لانها واجهت صعوبات للتأقلم والحصول على عمل عادي بعد اعتزالها التمثيل الاباحي. وقالت كثر يعتقدون ان مهنة التمثيل الاباحي تدر على الممثلة اموالا طائلة الا ان الحقيقة غير ذلك. ميا خليفة لم تجن سوى 12 الف دولار من مسيرتها في الافلام الاباحية وهي لا تزال حتى اليوم من اكثر الممثلات المطلوبات بعد سنوات من اعتزالها.

الجدير بالذكر أن اللبنانية ميا خليفة ، هي ممثلة إباحية أمريكية سابقة من مواليد عام 1993 وناشطة في مواقع وسائل التواصل الإجتماعي وُلدت في لبنان، وكانت تسكن فيها.

وفي عام 2000 انتقلت مع عائلتها إلى الولايات المتحدة حيث سكنت في مقاطعة مونتغومري في ولاية ماريلاند، ثمّ تركت عائلتها وانتسبت إلى جامعة تكساس في إل باسو حيث تخرجت بدرجة بكالوريوس في التاريخ.

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