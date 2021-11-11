شاهد .. بوقاحة غير معهودة وبدون خجل... شمس تخلع ملابسها وتستعرض بياض منطقتها المحظورة والمتابعون ينفجرون بالتعليقات

انت الان تتابع خبر بوقاحة غير معهودة وبدون خجل... شمس تخلع ملابسها وتستعرض بياض منطقتها المحظورة والمتابعون ينفجرون بالتعليقات والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أثارت المودل العراقية شمس ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب فيديو ظهرت به ترد على سؤال احد المتابعات حول سبب بياض إبطها، ان كان حقيقي أو فوتوشوب.

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ولاثبات ان بياض ابطها طبيعي وليس فوتوشوب أو مكياج، قامت موديل شمس بإنزال البيجامة التي كانت ترتديها، وبدأت بمسح ابطها بطريقة وصفها المتابعون بالمقززة، وخاصة ان خلع ملابسها كشف عن جزء كبير عن جسدها، وعلقت بعض المتابعات: "ياربي وين صرنا؟ شو هالسخافة صدمتني والله"، وعلق آخر: "تصرف مقزز".

مودل شمس فشنيستا ومشهورة مواقع تواصل، وتعتبر من أكثر الشخصيات المثيرة للجدل، حيث تشارك باستمرار صور ومقاطع فيديو تظهر فيها بإطلالات جريئة، وكانت قد هاجمت الاعلامية الكويتية مي العيدان مودل شمس بسبب اطلالاتها الجريئة والفاضحة.

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