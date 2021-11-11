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شاهد .. مطلعش طبيعي خالص.. إتفرج علي جلسة الفيلو والبوتوكس لبسمة بوسيل – فيديو

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الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/11 الساعة 02:30 مساءً | (هبه الوهالي)

تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديدا للفنانة بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسني، وهي في عيادة التجميل الخاصة بشام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة.

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وظهرت بسمة بوسيل في الفيديو وهي تخضع لحقن بلازما في منطقة الجبهة، وبدايات شعر الرأس مما أثار انتباه المتابعين.

 


وعبّرت شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة، عن سعادتها البالغة بزواج والدتها من الشاعر فائق حسن.94151874

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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