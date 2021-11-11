شاهد .. عز الدين ذو الفقار.. مخرج الرومانسية الواقعية الذي تزوج فاتن حمامة بمغامرة وضحى بها بسبب نجاة!

انت الان تتابع خبر عز الدين ذو الفقار.. مخرج الرومانسية الواقعية الذي تزوج فاتن حمامة بمغامرة وضحى بها بسبب نجاة! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/11 الساعة 04:00 مساءً | (هبه الوهالي)

في مذكراته التي نشرها المخرج عز الدين ذو الفقارـ ولد فى مثل هذا اليوم 1919 في مجلة الفن في الستينات يحكى فيها سيرته الذاتية ومشواره الفني منذ تخرج من الكلية الحربية وعمل ضابطا بالقوات المسلحة ثم الاستقاله واتخاذ طريق الفن فقال عز الدين ذو الفقار:

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كنت حتى سنة 1943 ضابط بطارية في مدفعية الجيش لكن معلوماتي وثقافتي جاءت من قراءاتي عن السينما ولم تكن تقل عن معلوماتى كضابط مدفعية حينذاك، وكان الجيش حينذاك لا يزيد عن جيش تشريفات في جنازات الكبراء، وكان طموحي يعذبنى وكرهى للحياة الروتينية الراكدة لا نهاية له..

وقد ربطتنى مناقشة حدثت صدفة بالمخرج كمال سليم، ثم توطدت علاقتى به، وفجأة توفى كمال سليم، وأصيبت بصدمة نفسية وانتابنى شبه جنون فأدخلونى المستشفى العسكري..

ومنحت شهرا إجازة لأخضع لعلاج نفسى، ثم شهر آخر دون جدوى ومنحت شهرا ثالثا حتى جاء وقت قال لى فيه أحد الأطباء إن العلاج الوحيد لى هو تغيير كل نواحى حياتى فطلبت الخروج للاستيداع أو الاستقالة.

بداية السينما وأضاف عز الدين ذو الفقار:عملت مساعد مخرج محمد مع عبد الجواد الذي كان يعمل مع كمال سليم ويعرفنى تماما ولو لم أفعل ذلك واشتغل بالسينما لنقلونى إلى مستشفى المجاذيب.



عمل عز الدين ذو الفقار مخرجا للأفلام الرومانسية والواقعية ونافس صلاح أبو سيف في أفلام الحب والغرام خاصة التى عمل فيها أشقائه محمود ذو الفقار وصلاح ذو الفقار.



وحصل على جائزة الدولة مرتين الأولى عن سيناريو فيلم "رد قلبى " والثانية عن إخراج نفس الفيلم وجوائز بعد ذلك عن إخراجه أفلام امراة على الطريق، بين الأطلال، طريق الامل وعند مرضه صدر قرار بعلاجه على نفقة الدولة إلى لندن لكن وافته المنية ليرحل في يوليو 1963.



وفى مذكرات عز الدين ذو الفقار يحكى عن المرأة في حياته وكيف تزوج من فاتن حمامة يقول فيها: تزوجنا أنا وفاتن في مغامرة، كنا نعمل في فيلم "خلود" وعقد القران في فيلا فؤاد الجزايرلى وكان شهود العقد جليل البندارى وأنيس حامد، وقضينا شهر العسل في الحجرة 337 بفندق شبرد، وأنجبنا ابنتنا نادية.

نجاة سبب الخلاف لكن حين أسندت بطولة أحد أفلامى ـ الشموع السوداء ـ إلى ممثلة أخرى فسرت فاتن ذلك اهتماما بهذه الممثلة فتم الطلاق بهدوء، وكان يصفها بحب العمر كله.



ثم كانت تجربته الثانية مع نجاة الصغيرة أثناء تصوير فيلم الشموع السوداء وقد أثيرت أقاويل عن زواج عز الدين ذو الفقار من نجاة،ونشرت الأخبار الخبر الذى نكرته نجاة ورفعت دعوى طالبت بتكذيب الخبر والتعويض لها بمبلغ 50 ألف جنيه، فساعدت المطربة مها صبري على كشف الحقيقة وصاحبت محرر الأخبار عصام بصيلة إلى الشيخ نصر مأذون الفنانين ليتأكد بنفسه من تاريخ عقد القران ولم تستطع نجاة تكذيب الخبر.



كوثر شفيق أما زيجته الأخيرة فكانت للممثلة كوثر شفيق التي قدمت أدوارا صغيرة في بعض الأفلام فقد تزوجت من المخرج عز الدين ذو الفقار عام 1964 وانجبت ابنته دينا، وقد أحب عز كوثر شفيق بشدة فقد لازمته في مرضه وظلت معه حتى وفاته حتى إنه قال عنها هي الوحيدة التي تحملتني. 25025273