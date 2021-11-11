شاهد .. بيعملوا هناك كده: وانا رحت عشان السبب ده .. فنانة شهيرة تنزع ثوب الخجل وتفجر اعترافات جريئة!؟

انت الان تتابع خبر بيعملوا هناك كده: وانا رحت عشان السبب ده .. فنانة شهيرة تنزع ثوب الخجل وتفجر اعترافات جريئة!؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/11 الساعة 03:30 مساءً | (هبه الوهالي)

كشفت الفنانة الراحلة مريم فخر الدين، فى حوار تليفزيوني قديم، قصة زواجها من الدكتور محمد الطويل، قائلة: تعرفت عليه بالصدفة أثناء تلقيها العلاج فى مستشفى المواساة بالإسكندرية.

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وأضافت خلال لقائها ببرنامج "ساعة صفا" تقديم الفنانة صفاء أبو السعود، المذاع على فضائية "ART": "الطبيب الطويل أجرى لي جراحة في الأذن بعد إصابتي فيها وبعد مثولي للشفاء طلب مني الزواج فقلت له أنت مرتبك كام، فقال: 18 جنيه.

وأوضحت أنها قالت له: السواق بتاعي بياخد 25 جنيه فقال: أنا هسافر لندن وأخد الدكتوراه من هناك وأرجع افتح عيادة، فقلت له: ماشي، فقال: محتاج 3 آلاف جنيه تكلفة السفر فأعطيته وكان المبلغ نصف أجري في فيلم الأيدي الناعمة".

وتابعت: "أثناء تصوير الفيلم كان يرسل لي خطابات على استديو التصوير وفى إحدى المرات عرفت الفنانة الراحلة صباح فقرأت الجواب وقالت لي: سافري أنتِ قاعدة هنا ليه.. بيقول أن البوس في لندن للركب.. شوفي أنا بعد البوس اللي اتبسته فى كل الأفلام عايزة اتباس بوسة اسبيشيل ليا بدون تصوير".



وواصلت: "هناك حدائق مخصصة للبوس، وبالفعل سافرت أخدت 40 ألف جنيه وعملت طرشة علشان أسافر وسافرت، وتزوجت الطبيب الطويل وفوجئت أنني بقيت خدامة تغسل وتطبخ، وبعد تخرج الطويل وحصوله على الدكتوراه رجعنا وفتح عيادة في مصر".88134282