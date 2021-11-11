شاهد .. بعد أن مزق لها الطحال.. لعنة سمية الخشاب تصيب وتضرب أحمد سعد بقوة في ليلة الدخلة بعروسته الجديدة!

انت الان تتابع خبر بعد أن مزق لها الطحال.. لعنة سمية الخشاب تصيب وتضرب أحمد سعد بقوة في ليلة الدخلة بعروسته الجديدة! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/11 الساعة 05:30 مساءً | (هبه الوهالي)

لم يهنأ الفنان أحمد سعد بشهر العسل مع عروسته الجديدة عارضة الأزياء علياء بسيوني حيث طاردته لعنات زوجته السابقة الفنانة سمية الخشاب.

35046888



وتعرض الفنان أحمد سعد قبل زفافه لسخرية من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد آخر فيديو نشره برفقة زوجته عارضة الأزياء علياء بسيوني من أجواء عقد قرانهما.

في الفيديو يظهر أحمد سعد برفقة علياء وهما يمشيان معًا قبل أن يختفي النور فجأة، وبعدها يقوم أحمد بحمل زوجته فيعود النور، في إشارة إلى أنهما سيكونان معًا في أصعب الظروف حتى يكملان الطريق، وقد انتهى الفيديو بتعليق جاء فيه: "لما تمشي في طريق مع حبيبك مهما حصل من صعوبات اوعي تسيبوا بعض لأن النور جاي جاي".



لكن سعد لم يسلم من الانتقادات وقام البعض بتذكيره بحادثة ضرب الفنانة سمية الخشاب التي كشفت عنها بعد طلاقهما وقالت أنه دمّر لها الطحال من شدة الضرب وكادت أن تموت.



وقال أحد المتابعين: "كل مرة بتقول كدة وترجع تاخد طحالهم"، وأضافت معلقة أخرى: "كل مرة تعمل فيها العاشق الولهان وفي الآخر تشيل الطحال"، وعلق متابع قائلًا: "احنا مش خايفين غير على الطحال ربنا يستر"، "المهم تخلي بالك من طحالها ".

من ناحية أخرى، قدم عدد من المتابعين التهنئة إلى الفنان وزوجته متمنين لهما دوام الحب والمودة وزيجة مستقرة على عكس زيجات أحمد سعد الثلاث السابقة التي انتهت بالانفصال.



أحمد سعد وسمية الخشاب

علاقة أحمد سعد وسمية الخشاب بدأت أثناء مسلسل الحلال ولكنها نفت وقتها وجود علاقة بينهما وأكدوا أن ما يجمعهم علاقة روحانية.

وبعد فترة قصيرة أقام الثنائي حفل زفاف ولكن بعد فترة قصيرة ترددت الأنباء عن وجود خلافات بينهما خاصة أنها بدأت تتحدث عن العنف ضد المرأة وتحذر منه وانتهت بالكثير من الخلافات وصلت إلى المحاكم، ومستمرة حتى الآن.



تعود أسباب طلاق سمية الخشاب وأحمد سعد، إلى الوراء بعامين اثنين، في رمضان قبل الماضي عام 2019، أبدت الفنانة سمية الخشاب ندمها على عدم أخذ حقها من زوجها السابق الفنان أحمد سعد بعد استئصال الطحال بسببه، وذلك بعد أن نشرت فيديو تحث فيه الفتيات لمواجهة التحرش وعدم الخوف.

قالت الفنانة سمية الخشاب، إن طليقها الفنان أحمد سعد شرع في قتلها خلال فترة زواجها منه. وكشفت سمية، خلال حديثها فى برنامج شيخ الحارة، أن أحمد تسبب في عاهة مستديمة لها حيث ظل يضربها في منطقة الطحال، ما تسبب في انفجاره.



وأشارت سمية إلى أنها رفضت الإبلاغ عنه، موضحة: “سألت عن ما حدث فوجدت أنه قد يتسبب له في السجن 7 سنوات”.



ومن ناحيته، نفى أحمد سعد أن يكون اعتدى على سمية الخشاب في فترة زواجهما، مؤكداً على أنه تربى على احترام المرأة وليس معاملتها بعنف، ولا يعرف لماذا خرجت بهذه القصة عنه.

35046888