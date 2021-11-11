الصاروخ وصل – رانيا يوسف شغالة رقص بلدي بدلع : كسحت صافيناز

بيروت - ثريا شاهين - شاركت رانيا يوسف، صورا جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشحصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت رانيا يوسف بإطلالة صيفية أنيقة من أمام البحر، حيث ارتدت فستانا أحمر اللون وشابوه أبيض، في لوك يناسب أجواء الشاطئ.

وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها ومتابعيها عبر السوشيال ميديا، ونالت طلتها إعجابهم وكانت أبرز التعليقات كالآتي: “قمر – شكلك حلو – لوك مميز”.

وروجت رانيا يوسف، لمسلسل الحرامى الجزء الثانى، من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

ونشرت رانيا يوسف البوستر الأول للمسلسل وعلقت قائلة: “مسلسل الحرامي ٢ … قريبآ”.

وكشفت منصة vip عن موعد طرح الموسم الثانى من مسلسل الحرامى، حيث من المقرر ان يتم إطلاق الحلقات الجديدة بدءا من شهر أغسطس المقبل.

وتولى المُخرج أحمد الجندي إخراج الجزء الثاني من مسلسل الحرامي للمسلسل بدلًا من المُخرج محمد سلامة، الذي كان مُنشغلًا بتصوير مسلسل “موسى”، وشارك في الموسم الرمضاني الماضي 2020.

ودارت أحداث الجزء الأول من مسلسل الحرامى، حول الفنان أحمد داش الذي حاول سرقة شقة الفنان بيومي فؤاد وزوجته رانيا يوسف، ولسوء حظه تم الإيقاع به، وتعلق بابنتهما رنا رئيس، ووقع في حبها، وذلك خلال 10 حلقات فقط عبر منصة “شاهد”.

وشارك في تمثيل الجزء الأول من “الحرامى” كل من أحمد داش، بيومي فؤاد، رانيا يوسف، كارولين عزمي، منة عرفة، عبد الرحمن القليوبي، توني ماهر، صلاح عبد الله، محمد مهران، والمسلسل من تأليف أحمد فوزي صالح وإخراج محمد سلامة.