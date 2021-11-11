شاهد .. سيف نبيل محتجز.. وهذا ما فعله بشريكته اللبنانية قبل أن تقبض عليه الشرطة تفاصيل صادمة!!

انت الان تتابع خبر سيف نبيل محتجز.. وهذا ما فعله بشريكته اللبنانية قبل أن تقبض عليه الشرطة تفاصيل صادمة!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/11 الساعة 07:30 مساءً | (هبه الوهالي)

كشف الإعلامي إيلي باسيل عن القاء القبض على الفنان سيف نبيل بعد اعتدائه بالضرب المبرح على شريكته اللبنانية.

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وخرج الإعلامي بمقطع فيديو قال فيه " إنه تم القاء القبض على سيف قبل أسبوع تقريباً بعد أن رفعت الشابة حبيبته التي تعرضت للاعتداء بالضرب دعوى قضائية ضده وخضعت للفحص الطبي لاثبات التهمة" .

وأضاف إيلي باسيل " إن سيف ممنوع من الخروج من الأراضي الاماراتية ريثما ينتهي التحقيق في الحادثة التي أوردتها .



جدير بالإشارة أن الفنان خرج مؤخراً بمقطع مسجل نشره على صفحته وظهر خلاله مستمتعاً بوقته ومؤكدا "أنه حر طليق حالياً " .

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