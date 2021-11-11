اتفرج – زوج منة عرفة يوضح سبب انفصاله و عودته

شكرا لقرائتكم خبر عن زوج منة عرفة يوضح سبب انفصاله و عودته والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعد عودة محمود المهدي لزوجته منة عرفة، كشف عن سبب انفصاله عن الفنانة منة عرفة بأنه رجل شرقي لا يناسبه عمل زوجته بالفن.

وكتب المهدي : “كان في سوء تفاهم في مشهد من مسلسل 101 مع الفنان محمد نجاتي وحد معين حب يوقع بينا ووصل الموضوع ليا غلط”.

وأضاف المهدي: “أنا كراجل رافض أي مشاهد تمس كرامتي كراجل زي ممثلات كتير بتعمل أدوار محترمة مش كله زي بعضه ومنة متفهمة الكلام ده ومحافظة على كرامتي وما يخصنيش أي حاجة قديمة يهمني وقت ما عرفت منة فقط.

وتابع محمود المهدي:”وبالنسبة لبوست البطيخ ده ما كنش لمنة كان لشخص من الماض داخل يبوظ العلاقة أرجوكم بطلوا تأليف”.

حيث أشعل خبر انفصال الممثلة منة عرفة عن زوجها الممثل محمود المهدي، مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، بعد أن فوجئ الجمهور بخبر طلاقهما السريع بعد عقد القران بأسابيع قليلة.

كما فجرت والدة منة عرفة قبل ساعات قليلة خبر عودة ابنتها إلى زوجها، مؤكدة أن التصالح تم بينهما.

وقالت والدة منة عرفة: “الخلاف كان بسيطاً جدا والحمد لله انتهى على خير”.

في حين كتب محمود المهدي: “الطب زرع كل حاجة ما عدا الضمير، للأسف كمية الشماتة في رسايل تخوف بجد كل واحد بيألف ويتخيل على مزاجه وناس فرحانة وقرايب وأصحاب، محدش فرح لما ارتبطنا بالطريقة دي وفي ناس لسه عندها إحساس أنا بشكرهم على رسايلهم هيتم توضيح الأسباب الحقيقية”.

أضاف محمود المهدي متوعداً أهل طليقته الثانية، والتي ظهر من طريقته أنهم شامتون به: “ثقة في الله لأهل الطليقة التانية فرحتكم مش هتكمل”.

يذكر أن الفنانة المصرية قد أعلنت عقد قرانها على محمود المهدي في 30 يونيو الماضي، وذلك في حفل جمع أسرتي العروسين فقط.