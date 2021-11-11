شاهد .. كأنها حورية. مذيعة قناة الحدث الجميلة لارا نبهان بإطلالة جريئة وبملابس ضيقة أظهرت تضاريس جسدها بوضوح... اتفرج

انت الان تتابع خبر كأنها حورية. مذيعة قناة الحدث الجميلة لارا نبهان بإطلالة جريئة وبملابس ضيقة أظهرت تضاريس جسدها بوضوح... اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أثارت مذيعة قناة العربية الحدث اللبنانية لارا نبهان، الجدل بعد ظهورها في إحدى نشرات الأخبار بملابس ضيقة اظهرت مناطق حساسة من جسمها.

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وفي الصورة ظهرت المذيعة لارا بفستان ضيق وهي تقرأ نشرة الأخبار الأمر الذي أثار حفيظة المتابعين وأحدث ضجة في وسائل التواصل الاجتماعي.

وتغزل رواد التواصل بجمال المذيعة وجسمها الممشوق، ووصفوها بأنها أجمل مُذيعة بالعالم بلا مُنازع.

كما أطلق المغردين عليها لقب حورية الأرض على قناة العربية كمذيعة تخطف الأنظار وتُثير الجدل.

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