شاهد .. ممثلة حسناء جميلة.. تصارع عليها عادل إمام ومحمد رمضان.. خذلت الزعيم وفاز بها الأسطورة!

انت الان تتابع خبر ممثلة حسناء جميلة.. تصارع عليها عادل إمام ومحمد رمضان.. خذلت الزعيم وفاز بها الأسطورة! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/11 الساعة 09:00 مساءً | (هبه الوهالي)

ربما لا يعرف الكثيرون قصة الفنانة الجميلة التي تصارع عليها الزعيم عادل إمام والفنان محمد رمضان قبل سنوات وظفر بها الأخير.

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ونعيد هنا حكاية القصة التي حدثت قبل سنوات وتحديدا في عام 2018 حيث تصارع الفنانان على الفوز بالممثلة التونسية «عائشة بنت أحمد»؛ حيث رشحها رمضان للوقوف أمامه بمسلسله «نسر الصعيد» في الوقت الذي رشحها أيضاً الزعيم عادل إمام للمشاركة في بطولة مسلسله «عوالم خفية».

ودخل النجمان في صراع وتحدٍ غير منطقي للفوز بعائشة، على الرغم من أن الدور الذي سوف تؤديه في العملين ليس بالشيء المؤثر، لكن يبدو أن الأمر بالنسبة للزعيم ولمحمد رمضان كان انتصاراً للذات ليس أكثر من ذلك.

وأكد مصدر من داخل مسلسل الزعيم آنذاك أن الفنان عادل إمام طلب من عائشة بنت أحمد الاعتذار لمحمد رمضان عن مسلسله، على أن تشارك في بطولة مسلسل «عوالم خفية»، إلا أنها أكدت للزعيم أنها اتفقت مع الشركة المنتجة لمسلسل محمد رمضان، وفي انتظار توقيع العقد خلال أيام.



وأضاف المصدر أن رمضان علم بما حدث فأسرع في إنهاء إجراءات انضمام عائشة للمسلسل وطلب من الشركة المنتجة سرعة توقيع العقد معها، وهذا ما حدث بالفعل في اليوم التالي، ليغضب عادل إمام مما حدث، مؤكداً لعائشة أنها لن تعمل معه نهائياً في أي عمل آخر.

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