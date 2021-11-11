شاهد .. صورة لـ جورجينا رودريغز بإطلالة خادشة وهي تستحم بهذا اللبس وتتصدر الترند.. اتفرج

انت الان تتابع خبر صورة لـ جورجينا رودريغز بإطلالة خادشة وهي تستحم بهذا اللبس وتتصدر الترند.. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/11 الساعة 10:00 مساءً | (هبه الوهالي)

تصدرت عارضة الأزياء ​جورجينا رودريغز​ الترند على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ان انتشرت صورة لها وهي جالسة في مغطس الاستحمام ضمن جلية تصوير خضعت لها.

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وظهرت جورجينا في فستان أحمر ضيق وقصير ووضعت تاجاً على رأسها واتخذت وضعية للتصوير في المغطس الممتلئ بالمياه والصابون.

وحصلت الصورة على اعجاب المعلقين والمتابعين الذين أشادوا بجمالها ورشاقتها.



يذكر ان جورجينا وكريستيانو رونالدو أعلنا حملها بتوأم عبر منشور على صفحتيهما على مواقع التواصل الاجتماعي وخض الخبر الرأي العام خصوصاً ان لكريستيانو اصلا 4 اولاد.65387419