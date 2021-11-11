شاهد .. بجراءة صادمة بطلة مسلسل «فريحة» هازال كايا تظهر بدون ملابس وفي وضعيات حميمة فاضحة مع هذا النجم التركي!

انت الان تتابع خبر بجراءة صادمة بطلة مسلسل «فريحة» هازال كايا تظهر بدون ملابس وفي وضعيات حميمة فاضحة مع هذا النجم التركي! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور الممثلة التركية ​هازال كايا​ وهي تمارس الجنس مع النجم التركي ​شاتاي أولسوي .

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وظهر الممثلين يقبلان بعدضهما بطريقة حميمة على السرير، وفي صورة اخرى ظهرت هازال تلفّ جسدها بـ “الشرشف” وتنام على صدر شاتاي العاري.

وأثارت الصور ضجة كبيرة بين الجمهور، اذ ان هازال عادة لا يُسمع عنها اخبار فاضحة .

والحقيقة هي أن الصور من لمسلسلهما “​أسميتها فريحة​” الذي كان قد عُرض منذ سنوات وحقق نسب مشاهدة عالية حينها في تركيا والعالم العربي .

يتعذر عن نشر هذه الصورة المخلة احتراماً وتقديراً لمتابعينا الكرام23827563