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شاهد .. فضيحة من العيار الثقيل ..سقوط فستان الفنانة دنيا بطمة ،بشكل خادش وأنكشاف المستور أمام اعين مجموعة من الرجال!! (اتفرج)!

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الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/11 الساعة 10:30 مساءً | (مايا)

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو محرج للغاية للفنانة المغربية وزوجة محمد الترك ، دنيا بمة.

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وظهرت دنيا بالفستان بإطلالة صارخة حيث أرتدت فستان قصيرمكشوف من الاسفل، وقد سقط فستان دنيا وظهر صدرها أمام الجميع.

يتعذر عن نشر هذه الصورة المخلة احتراماً وتقديراً لمتابعينا، الكرام. 87743043

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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