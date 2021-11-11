شاهد .. بنولعها : اتفرج كيف روّجت رهف القنون لموقعها الخادش الجديد وتثير المتابعين!؟

انت الان تتابع خبر بنولعها : اتفرج كيف روّجت رهف القنون لموقعها الخادش الجديد وتثير المتابعين!؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/11 الساعة 11:30 مساءً | (هبه الوهالي)

عبر خاصية الستوري على حسابها الخاص على موقع انستغرام، نشرت رهف القنون صورة لها وهي ترتدي الأسوج وتضع مكياجا صارخا، وبطت شعرها الى الخلف، وعلقت متفاخرة​ بإنضمامها لموقع إباحي، وقامت بالترويج له بطريقة خادشة.

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وكتبت رهف على الصورة: "الرابط الخاص بمنشوراتي في موقع "....."، الاباحي، موجود فيه المعلومات الخاصة، رح نولعها هالشهر" وقامت بدعوى للمتابعين لمتابعة أعمالها وصورها على الموقع.

عبر المتابعون عن صدمتهم بجراة رهف القنون التي تجاوزت الحدود، وعدم خجلها من الترويج للاباحية علنا، ناسفة بذلك جميع العادات والتقاليد العربية والسعودية، فلم تكتف بنشر صورها وفيديوهاتها الخادشة للحياء العام،

واستعراض مثليتها الجنسية، وتبادل القبلات والعلاقة الحميمية مع الفتيات، بل وصل الأمر بها ببث الانحراف في المجتمع العربي وتشجيعهم على متابعة الاباحية، وأشار البعض ان صفحة رهف على الانستغرام "للكبار فقط"، ويجب منع المراهقين والاطفال من متابعتها.

حيث ظهرت رهف القنون مؤخرا مع صديقاتها بحفل الهالوين، وظهرن بملابس خادشة وفاضحة، كما استعرضت مفاتنها بطريقة اخجلت الجميع، وعرضها لهجوم كاسح من المتابعين والسعوديين.35301014