شاهد .. ميرفت أمين ترد (بقسوة شديده) على بنات سمير غانم بعد تعرضها للخذلان.. صفعة قوية!

انت الان تتابع خبر ميرفت أمين ترد (بقسوة شديده) على بنات سمير غانم بعد تعرضها للخذلان.. صفعة قوية! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/12 الساعة 12:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

فجر غياب الفنانتين دنيا وإيمي سمير غانم، عن حضور حفل مهرجان أيام القاهرة للدراما العربية، حالة من الجدل بعد الإعلان عن موافقتهما على الحضور لتسليم الفنانة ميرفت أمين جائزة فن الحب سمير ودلال التي منحها المهرجان.

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وكشفت الفنانة إلهام شاهين، رئيس الدورة الثانية للمهرجان، أسباب غياب ميرفت أمين عن الحفل، لافتة إلى أنّها اعتذرت لظروف خاصة بها، فيما لازالت إيمي ودنيا يمران بظروف نفسية سيئة، إثر وفاة والدهما الفنان سمير غانم ووالدتهما دلال عبد العزيز.

وخلافاً لرواية شاهين، قالت مصادر مطلعة إن الفنانة ميرفت أمين رفضت الحضور لاستلام جائزة "فن الحب سمير ودلال" غضبا من تغيب دنيا وإيمي سمير غانم المفاجئ عن المهرجان بعد أن وافقتا على الحضور.

وكانت إدارة أيام القاهرة للدراما العربية، أعلنت عن جائزة سنوية جديدة تضاف لجوائز المسابقات، باسم «فن الحب.. سمير ودلال»، تُمنح لأحد نجوم الفن عن مجمل أعماله، وتقديراً لتاريخه وعطائه الفنى ومنحتها هذا العالم للفنانة ميرفت أمين.



في سياق متصل، قررت الفنانة ميرفت أمين غسل أحزانها العودة للتمثيل من خلال بطولة حكاية جديدة من الموسم الثاني لمسلسل «إلا أنا» والتي تحمل إسم «حكايتي مع الزمان».

وقالت مصادر فنية إن ميرفت أمين وافقت على استئناف تصوير المسلسل بعد انقضاء أربعين يوما على وفاة صديقتها الفنانة دلال عبد العزيز مااعتبره البعض ردا على إهانة دنيا وإيمي سمير غانم لها.



وكان القائمون على العمل الدرامي قد تفاوضوا في وقت سابق مع الممثلة المخضرمة، فوافقت شرط تأجيل التصوير فترة غير معلومة كي تتجاوز أحزانها على وفاة «صديقة عمرها».29124052