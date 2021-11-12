شاهد .. الفتاة السعودية رهف القنون تمارس المحظور مع شابة في السيارة وصور خادشة ومخلة تفضحهما (صور)

انت الان تتابع خبر الفتاة السعودية رهف القنون تمارس المحظور مع شابة في السيارة وصور خادشة ومخلة تفضحهما (صور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - رهف القنون تقبل فتاة بطريقة حميمة ، فضيحة جديدة تلاحق الفتاة المشهورة السعودية رهف القنون أثناء تواجدها في كندا، إذ تخطت الخطوط الحمراء من جديد وأثارت الجدل في أحدث ظهور لها.

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وصدمت الناشطة السعودية المتابعين على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام بنشرها فيديو قصير وهي تقبل صديقتها او حبيبتها بطريقة حميمة خلال تواجدهما في السيارة.

وصدم المتابعون من هذه الجرأة التي تتمتع بها رهف القنون خصوصا انها سبق ودخلت في علاقة مع شاب وانجبت منه ابنتها الوحيدة.

ويبدو أن رهف القنون اختارت تخطى الخطوط الحمراء مرة ثانية فهل تعتبر هذه الصور التي تم تداولها إعلان عن تغيير ميولها الجنسية؟ وهل تخلت عن ابنتها من اجل حبيبتها؟

أسئلة كثيرة طرحها الجمهور بعد هذه المشاهد الفاضحة، متسألين عن الأسباب التي قد تدفعها لأخذ هذه الخطوة.رهف القنون المثيرة للجدل

يشار إلى أن رهف القنون هي فتاة سعودية أثارت قضيتها الرأي العام في السعودية وخارِجها بعد هُروبها من أهلها المقيمين في الكويت إلى تايلاند بدعوى التعنيف الأسري.

يتعذر عن نشر هذه الصورة المخلة احتراماً وتقديراً لمتابعينا الكرام74108739