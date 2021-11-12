شاهد .. متع عينيك.. دينا تتعرض لهجوم لاذع بسبب وصلة رقص بـ[الهوت شورت الجلد] وتثير الجدل!

انت الان تتابع خبر متع عينيك.. دينا تتعرض لهجوم لاذع بسبب وصلة رقص بـ[الهوت شورت الجلد] وتثير الجدل! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/12 الساعة 01:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

شاركت النجمة دينا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام مقطع فيديو ظهرت فيه بشورت قصير

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مصنوع من الجلد وهي ترقص بأحد الحفلات الخاصة على أنغام أغنية الحلوة للفنان و المطرب محرم فؤاد.

انهالت التعليقات على دينا فور نشرها مقطع الفيديو، بعضها أُعجب باطلالتها وبعضها انتقدها بسبب وصلة الرقص التي قامت بها

كما وقارن الجمهور بينها وبين الراقصة فيفي عبده التي نشرت مقطع فيديو أطلت فيه وهي ترقص بشورت جينز، وواجهت بسببه هجوم حاد و انتقادات لاذعة.40591661