شاهد .. أيتن عامر ..بإطلالة كلها انوثه هتبهرك برشاقتها في أحدث ظهور – شوف عملت إيه!

انت الان تتابع خبر أيتن عامر ..بإطلالة كلها انوثه هتبهرك برشاقتها في أحدث ظهور – شوف عملت إيه! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/12 الساعة 02:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

فاجأت الفنانة أيتن عامر جمهورها في أحدث ظهور لها بنحافة ملحوظة وفقدان الكثير من الوزن.

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وعبر حسابه على Instagram، نشر خبير التغذية الدكتور باهي هاني صورة تجمعه بالفنانة أيتن عامر وقد تغير جسدها بعد فقدان الكثير من الوزن وعلق عليها خسيتي بجد ما شاء الله..بشوفك بفرح يا مشرفانا في كل حتة اجدع ايتن عامر”.

وقد خضعت أيتن عامر لنظام غذائي تحت إشراف خبير التغذية باهي هاني كي تظهر بهذه الصورة.

وعرض لأيتن عامر مؤخرا، مسرحية “سلام مربع”،من بطولة الفنان محمد هنيدي الذي يجسد دور مطرب شعبي، ويشاركه في البطولة مجموعة من النجوم مثل محمد ثروت، وميرنا نور الدين، وإيمان السيد، وعدد آخر من الفنانين الشباب.



الجدير بالذكر أن أيتن عامر قدمت بطولة حكاية “وانا قبلت” من مسلسل “زي القمر” والتي تناولت قضية الفرق العمري بين الأزواج.

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