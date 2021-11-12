شاهد .. تغيرت ملامحها تماما.. لن تصدقو كيف أصبح شكل الفنانة أحلام وماذا حدث لها! (شاهدو الفيديو)

انت الان تتابع خبر تغيرت ملامحها تماما.. لن تصدقو كيف أصبح شكل الفنانة أحلام وماذا حدث لها! (شاهدو الفيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/12 الساعة 02:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

استعرضت النجمة أحلام الشامسي عطرها الجديد الذي أطلقته أخيراً وحرصت على الترويج له من خلال مقاطع فيديو على السوشيال ميديا، ولكنها فاجأت الجميع بتغيّر كبير في ملامحها.

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وظهرت النجمة الاماراتية بإطلالة متكاملة بمكياج سموكي قوي يبرز جمال عينيها مع عدسات لاصقة ملونة ورموش اصطناعية كثيفة، وحرصت على رسم شفاهها لتبدو أكبر حجماً، وأظهرت قارورة العطر الجديد التي بدت فخمة ويطغى عليها اللون الذهبي.

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع التغيّر الكبير في شكل أحلام، واعتبر العديد منهم أنها باتت تشبه الاعلامية حليمة بولند،

بينما اعتبر البعض الآخر أنها تحاول تقليد النجمة هيفا وهبي لناحية المكياج والألوان وكذلك الدلع والحركات، ونالت الصور اعجاب الآلاف من متابعيها الذين أشادوا باطلالتها وتجددها الدائم.32568249