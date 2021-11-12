شاهد .. تعرف على السر الخطير الذي كشفته الراحلة دلال عبد العزيز عن إيمي سمير غانم قبل وفاتها.. والجمهور في حالة صدمة بعد معرفته!

انت الان تتابع خبر تعرف على السر الخطير الذي كشفته الراحلة دلال عبد العزيز عن إيمي سمير غانم قبل وفاتها.. والجمهور في حالة صدمة بعد معرفته! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/12 الساعة 06:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

أصبحت إيمي سمير غانم من أهم نجمات الفن في السنوات الأخيرة ، وخاصة في الكوميديا ​​، وبدأت نجوميتها من أدوار ثانوية حتى أصبحت نجمة من الدرجة الأولى بسبب مهاراتها التمثيلية وخفة وزنها واسم لا ينبغي الاستخفاف به.

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والدها الفنان الراحل سمير غانم (سمير غانم) الذي وافته المنية في مايو من العام الماضي عن عالمنا.

ما لا يعرفه الكثيرون هو أن اسم إيمي سمير غانم الحقيقي هو "أمل" بدلاً من إيمي. كشفت والدتها الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، في مقابلة سابقة، أن الشخص المسمى أمل هو والدها سمير غانم، ولم ترغب في تسمية ابنتها بهذا الاسم، لكن سمير لم يستطع.



رفض جارنوم رغبة والده في تسمية ابنته أمل ، لذلك دعا الجميع إيمي سمير غانم... إيمي بدلاً من أمل.

التمثيل ليس أولوية لدي إيمي سمير غانم حيث درست إدارة الأعمال في إحدى الجامعات الخاصة في مصر ، وخلال هذه الفترة لم يكن التمثيل جزءًا من خططها المستقبلية ، ورغم أن أختها دنيا سمير غانم كانت في طريقها للنجومية ، إلا أن والدها سمير غانم كان معها أكثر من مرة. لقد تحدثت أنها إذا أرادت أن تنضم إلى الشوبيز فسوف يدعمه لكنها رفضت واستبعدت فكرة التمثيل مثل أي شخص آخر.



ثنائية ايمي سمير غانم و​حسن الرداد

​ قدم الممثل المصري حسن الرداد عدد من الاعمال السينمائية والدرامية مع إيمي سمير غانم حتى أصبحا يشكلان ديو فني نجاحاً ولديه جماهيرية كبيرة،

وشاركت ايمي سمير غانم زوجها حسن الرداد قبل زواجهما في فيلم " زنقة ستات" و " البس عشان خارجين" و مسلسل " حق ميت"

ارتبط الفنان حسن الرداد وايمي سمير غانم لفترة طويلة من دون الاعلان عن ذلك لوسائل الاعلام الا ان الشائعات اصبحت تطاردهما وظلت عائلة " غانم" تنفي الامر حتى تم الاعلان عن الارتباط رسمياً بشكل مفاجىء من خلال حفل زفاف أقيم للنجمين في الجونة بحضور كوكبة من نجوم الفن.



شائعة مرض إيمي سمير غانم

بعد زواج إيمي سمير غانم من حسن الرداد أصبح ظهورها الاعلامي أقل وركزت فقط على أعمالها الدرامية بتقديم واحد من أنجح المسلسلات " نيللي وشريهان"

مع شقيقتها دنيا سمير غانم ثم مسلسل " سوبر ميرو"، وازداد وزن ايمي سمير غانم بشكل محلوظ وهو ما جعل الشائعات تطاردها بأنها تعاني من مرض خطير ولكن تم نفي الامر أكثر من مرة.

الوجه الاخر لـ إيمي سمير غانم

ما لا يعرفه الكثيرين ان إيمي سمير غانملديها هوس بالحيوانات وبالاخص الكلاب والقطط وتهتم بقضايا الحيوانات كثيراً وضمن اولوياتها.



رغم شخصيتها المرحة وخفة الظل التي تمتلكها الا ان ايمي سمير غانم لديها وجه آخر سبق وكشفت عنه والدتها الراحلة دلال عبد العزيز وانها في بعض الاحيان تشعر بالاكتئاب وانها ايضاً تمتلك شخصية حساسة عكس ما يبدو للناس انها قوية وصلبة.

معاناة مع الاكتئاب

بعد رحيل والديها سمير غانم ودلال عبد العزيز، تعاني إيمي سمير غانم من نوبة اكتئاب شديدة بسبب تعلقها الشديد بهما وبالاخص سمير غانم التي وصل حد العشق اليه بوضع كاميرا في منزله لكي تشاهده من خلال تليفونها لكي تطمئن عليه وتراه طوال الوقت.



ودائما ما تعبر إيمي سمير غانم عن اشتياقها لسمير غانم من خلال صفحتاتها على مواقع التواصل الاجتماعي وتنشر له صور مرفقة بكلمات موجوعة لتعبر عن إشتياقها له.78070997