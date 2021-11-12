شاهد .. أخفاها لسنوات.. زوجة، مصطفى شعبان، تخطف الأنظار بجمالها المبهر في أول ظهور لها.. وسر مفاجئ عن سبب اخفائه لها!

انت الان تتابع خبر أخفاها لسنوات.. زوجة، مصطفى شعبان، تخطف الأنظار بجمالها المبهر في أول ظهور لها.. وسر مفاجئ عن سبب اخفائه لها! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - شعبية كبيرة يتمتع بها الفنان الكبير مصطفى شعبان، وبالرغم من ذلك النجاح الكبير إلا أنه يحرص دائمًا على إبقاء حياته الخاصة بعيدًا عن الأضواء.

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وتزوج الفنان مصطفى شعبان في بداية حياته الفنية وتحديدًا في العام 2001 من فتاة من خارج الوسط الفني، ولديه منها 3 أبناء.

وعلى مدار كل تلك السنوات حرص الفنان مصطفى شعبان على إبعاد زوجته عن دائرة الضوء، وعن سبب ذلك قال في تصريحات صحفية: «أنا مش متجوز فنانة.. هي اختارت إنها تكون ست بيت وبس ومش حابة تظهر في المناسبات العامة، وطالما هي مش حابة أكيد مش هفرض عليها ده».

ويُذكر أن الفنان مصطفى شعبان من مواليد محافظة القاهرة وذلك في 19 مايو عام 1970.

درس الفنان مصطفى شعبان في كلية الإعلام قسم العلاقات العامة في جامعة القاهرة، وبدأ مسيرته الفنية في مجال الإخراج حيث أخرج مسرحية بالمسرج الجامعة يعد تلقيه عرض لإخراج مسرحية في مهرجان الفنون المسرحية في فرنسا.

بدأت نجومية مصطفى شعبان تزدهر في عام 2001 حيث قام بالتمثيل في المسلسل الشهير «عائلة الحاج متولي» مع الفنان نور الشريف وفي فيلم «سكوت حنصور» مع لطيفة التونسية وفي فيلم «اتفرج يا سلام».

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