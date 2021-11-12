شاهد .. كما ولدتها امها :ايمان العميري تتعمد أثارة الجمهور.. بإطلالة صارخة جريئة بدون ملابس في البحر !

انت الان تتابع خبر كما ولدتها امها :ايمان العميري تتعمد أثارة الجمهور.. بإطلالة صارخة جريئة بدون ملابس في البحر ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/12 الساعة 11:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

أثارت نجمة ستار أكادمي في موسمه الخامس إيمان العميري، مؤخرا الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث باتت كل إطلالاتها تتسم بالجرأة، التي لم ترق للعديد من متابعيها.

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ونشرت إيمان مقاطع فيديو على حسابها في موقع "تويتر"، أثارت جدلا بسبب إطلالتها التي اعتبرها العديد من الأشخاص فاضحة وغير محترمة ومبالغ فيها، ولا تليق بمجتمعاتنا العربية.

وأعاد رواد مواقع التواصل الإجتماعي تداول صورة لإيمان ظهرت فيها بوضعية جريئة على البحر. واعتبر متابعوها أن إيمان باتت تستعرض في كل إطلالتها مؤخرتها وصدرها، بصور جريئة خاصة تلك التي ترتدي فيها لباس البحر، ما جعل الانتقادات تنهال عليه.

الجدير بالذكر أن نجمة ستار أكاديمي إيمان العميري لأول مرة في برنامج ستار أكاديمي لمواهبها الغنائية، في الموسم الخامس وقالت إنها المهد المنتظر. وقد أقسمت بالله أنها فعلت ذلك، وها نحن نمثل إيمان العميري.

ويشار إلى أن التونسية ايمان العميري تخرجت في مرحلة مبكرة من برنامج ستار أكاديمي وأصدرت الفنانة عدة أغانٍ وفيديوهات منها فيديو من حياتي، وكان ذلك عام 2013.72742650