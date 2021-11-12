شاهد .. زعقت وعيطت : فنانة شهيرة تكشف ما فعل بها  خلف الكواليس.. لم يستطع مقاومة جمالها أثناء التصوير فهجم عليها ولكن النهاية كانت صادمة.. اتفرج

انت الان تتابع خبر زعقت وعيطت : فنانة شهيرة تكشف ما فعل بها خلف الكواليس.. لم يستطع مقاومة جمالها أثناء التصوير فهجم عليها ولكن النهاية كانت صادمة.. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/12 الساعة 01:30 مساءً | (هبه الوهالي)

قالت الفنانة الشابة مروة الأزلي ، أن مهنة التمثيل مرهقة للغاية، والعمل الفني« متعب ومرهق »، موضحة أنها تعرضت للتحرش أثناء تصوير أحد الأعمال الفنية.

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وروت « الأزلي » ، موقفها خلال حديثها مع الإعلامية راغدة شلهوب » ، في برنامج « نص الكلام » الذي يذاع على قناة « النهار » ، مؤكدة أنها دخلت في نوبة بكاء شديدة ، أثناء تصوير مشهد تحرش خلال أحداث مسلسل

« حرب أهلية » ، وهو مشهد التحرش بها من زوج والدتها ، وانهارت من البكاء أثناء التصوير بسبب تذكرها واقعة التحرش التي تعرضت لها.

وتابعت الفنانة الشابة : « تعرضت للتحرش وقت تصویر أحد المسلسلات من قبل شخص فني صوت، وحدثت مشاجرة في مكان التصوير بعدما لمسني وطلع يجري ، واختفى من اللوكيشن والتصوير ، طبعا أنا مسكتش لكن موصلتش للشخص ده ، وبعد كده انهارت وعيطت وزعقت » .



وواصلت « البنت لما بتتعرض للتحرش بتحس بالإهانة وأنها شئ مش إنسانة ، إحساس مؤلم ومهين لإنسانيتنا .. الوسط الفني مرهق ومتعب ، ومجهود كبير في الشغل ، طول الوقت بكون قلقانة وفي توتر ».



ووصفت مروة الأزلي خلال حوارها مهنة الفن بالمتعبة والمرهقة قائلة : « إحساس مهين لإنسانيتنا .. الوسط الفني مرهق ومتعب ، ومجهود كبير في الشغل ، طول الوقت بكون قلقانة وفي توتر ».



من هي مروة الأزلي ؟ . تبلغ مروة الأزلي من العمر 30 عاما كونها موالید نوفمبر 1990 . بدأت مسيرتها الفنية عام 2009 . تقيم مروة الأزلي في محافظة الإسكندرية وهي خريجة كلية الصيدلة . شارکت مروة العزلي في بطولة فيلم « صندوق العالم » للفنانة رانيا يوسف وخالد الصاوي .

شاركت الفنان محمد رمضان في مسلسلي « البرنس » و « زلزال » . شاركت الفنان محمد رمضان في فيلم « الألماني » وأدت دور « حبيبة » ، وهو أشهر دور في مسيرتها الفنية.

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