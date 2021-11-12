شاهد .. فضيحة مدوية رونالدو يمارس العلاقة الحميمية مع شقيقة جورجينا وتكشفه بالأدلة..اتفرج

انت الان تتابع خبر فضيحة مدوية رونالدو يمارس العلاقة الحميمية مع شقيقة جورجينا وتكشفه بالأدلة..اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - كشفت عارضة أزياء تدعى ناتاشا رودريغز، أن لاعب كرة القدم ​كريستيانو رونالدو، قد خان صديقته جورجينا​ بعد ان امضى معها ليلة كاملة، ومارس معها العلاقة الحميمية، بحسب صحيفة The sun الأميركية التي نقلت تصريحات ناتاشا.

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وفي التفاصيل، أكدت العارضة ان اللاعب البرتغالي المشهور أمضى معها ليلة، وخان جورجينا بعد بدء علاقتهما بأشهر في عام 2017، حيث قامت ناتاشا بإرسال صورة فاضحة لرونالدو، عند الساعة 1 ليلاً، وطلبت منه أن يأتي إلى منزلها، وبعد ساعات ردّ عليها ولبّى دعوتها وزارها في منزلها.

وبعدها قام كريستيانو بحظر ناتاشا عن كل مواقع التواصل الإجتماعي، وقطع أي إتصال بها، وذلك بسبب علاقته الجدية بجورجينا، ما استفز هذا التصرف ناتاشا وقررت فضحه.لكن اللافت في الأمر ان ناتاشا وجورجينا ينتمين لنفس العائلة "رودريغز"، كما أن الإثنتين من إسبانيتيا، بالإضافة الى بعض الصحف، ووسائل الإعلام أكدت أنها أخت جورجينا.

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