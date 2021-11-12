شاهد .. ماهو سر هروب الفنان عادل إمام من حفل زفاف ابنته الوحيدة.. لن تصدق ماذا حصل!

انت الان تتابع خبر ماهو سر هروب الفنان عادل إمام من حفل زفاف ابنته الوحيدة.. لن تصدق ماذا حصل! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/12 الساعة 02:30 مساءً | (هبه الوهالي)

روى الزعيم عادل إمام موقفا طريفا حصل له في يوم زفاف ابنته الوحيدة سارة التي تزوجت عام 2004.

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وقال عادل إمام خلال لقاء سابق مع برنامج "نعم أنا منشور" على فضائية "أم بي سي" إنه ترك ابنته وهرب يوم زفافها، في أحد المواقف الطريفة التي تعرض لها في حياته.

وقال إمام إنه أحضر يوم زفاف ابنته سارة شخصا مختصا بالألعاب النارية، وأثناء زفافها لعريسها "فوجئت بالنار بتنزل عليا قمت سبتها وحدها وهربت".



ويروي إمام في اللقاء معه تفاصيل عديدة من حياته الشخصية وتفاصيل عن حياة أولاده وأحفاده، بالإضافة للعديد من الأحداث التي مرت به، وأبرزها كان وفاة والدته التي قال إنه بكى عليها بشدة بعد مرور مدة على رحيلها لأنه افتقد "أهم حضن" في الدنيا.

يشار إلى أن إمام متزوج من هالة الشلقاني وهي سيدة من خارج الوسط الفني المصري وله منها ثلاثة أبناء، وهم سارة ومحمد ورامي.

وقبل أيام، وجه الفنان المصري عادل إمام، رسالة في أول ظهور له بعد وفاة الفنان سمير غانم، بعدما سخر من اختراق حساب الفنان أحمد فهمي عبر موقع "فيسبوك".



ونشر عادل إمام صورة له من أحد أعماله وهو يشرب العصير في تعليق على صورة أحمد فهمي التي تعرضت للاختراق، وعلق عليها قائلا: "بالهنا والشفا".



وتفاجأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتغيير صورة حساب أحمد فهمي على "فيسبوك" ومكتوب عليها HAKED وتعليق: "أنا مش بعيد .. الدور على مين"، فيما كشفت زوجته الفنانة هنا الزاهد، عن اختراق الهاكرز لصفحته، وردت على رسالة فهمي، قائلة: "يا جماعة صفحة فهمي اتعمل عليها هاك وبنحاول نرجعها".

ويعتبر هذا الظهور هو الأول للزعيم عادل إمام على مواقع التوصل الاجتماعي بعد نعيه للفنان الكبير سمير غانم، والذي توفي الشهر الماضي عن عمر يناهز 84 عام، متأثرا بفيروس كورونا، وكتب الزعيم عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "مع السلامة يا سمير .. مع السلامة يا حبيبي.. حتوحشني اوييييي".44986367