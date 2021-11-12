شاهد .. بجراءة هستيرية مشهورة سعودية تسلتقي على البحر بلا ملابس وتستعرض الشامة على مؤخرتها بطريقة فاضحة .

انت الان تتابع خبر بجراءة هستيرية مشهورة سعودية تسلتقي على البحر بلا ملابس وتستعرض الشامة على مؤخرتها بطريقة فاضحة . والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - عبر حسابها الخاص على موقع انستغرام، نشرت عارضة الأزياء السعودية ​باربي نجد​​ مقطع فيجديو لها ظهرت فيه وهي ترتدي المايوه على البحر، وتستلقي على بطنها فوق الرمل لتكشف للمتابعين الشامة الموجودة على مؤخرتها، بطريقة فاضحة استفزت المتابعين.

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انتقد المتابعون تصرف باربي نجد الفاضح، وطلبوا منها حذف مقطع الفيديو الذي إعتبروه خادشا ومنافي للأخلاق والعادات السعودية، ولكن كالمعتاد لا تهتم نجد بهذه الانتقادات بل تحرص على استفزاز منتقديها.

وهذه ليست المرة الأولى التي تستعرض بها باربي نجد عوراتها وجسدها بطريقة فاضحة، حيث تحرص على نشر صورها ومقاطع فيديو لها وهي شبه عارية وتبرز جسدها امام الكاميرا، وتتخطى بها جميع الخطوط الحمراء.وباربي نجد هي اول عارضة أزياء بكيني سعودية، ومن أكثر الشخصيات المثيرة للجدل، وتتعرض باستمرار للهجوم والانتقاد من قبل السعوديين الذين طالبوا بالغاء متابعتها حتى لا يمنحوها شهرة أكبر وتشوه صورة النساء السعوديات.36183272