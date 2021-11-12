اتفرج – حقيقة زيارة كاظم الساهر لسهير البابلي في المستشفى

شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة زيارة كاظم الساهر لسهير البابلي في المستشفى والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية أخبار حول زيارة الفنان العراقي كاظم الساهر للفنانة القديرة سهير البابلي في المستشفى الذي ترقد فيه حالياُ بالقاهرة.

وكشف الدكتور رضا طعيمة زوج نيفين الناقوري ابنة الفنانة الكبيرة سهير البابلي، حقيقة زيارة الفنان كاظم الساهر لحماته بالمستشفى.

ونفت ابنة سهير صحة للأخبار التي تم تداولها عن زيارة كاظم الساهر إلى الفنانة سهير البابلي في المستشفى، مؤكدا أنه لم يزرها من الوسط الفني سوى الفنانة والإعلامية إسعاد يونس والفنانة المعتزلة حلا شيحة التي تلازمها منذ دخولها المستشفى، والفنان والمخرج عمر زهران.

وفي وقت سابق نشرت مواقع التواصل أن “القيصر” كان يزور شقيقه، الذي يُعالج في المستشفى نفسه الذي ترقد سهير البابلي في قسم العناية المركزة فيه، وطلب من الأطباء السماح له بزيارتها، لكنهم رفضوا بسبب عدم استقرار حالتها الصحية.

وعن تطورات حالتها الصحية أوضح زوج ابنة سهير البابلي قائلاً: “الحمد لله حالتها مستقرة وتم تقليل نسبة الاعتماد على التنفس الصناعي، وأتمنى من الجميع الدعاء لها بالشفاء العاجل”.

كما نفى الدكتور رضا طعيمية زوج ابنة سهير البابلي ما يترد عن وفاتها إكلينيكياً.

و أكد أن حالتها الصحية حرجة، وتابع: “كل ما تردد ليس له أي أساس من الصحة، ونرجو من الجميع تحري الدقة فيما يتم نشره، أما عن حالتها الصحية للأسف ما زالت حالة الفنانة الكبيرة حرجة للغاية ولم تشهد أي تحسنا خلال الساعات الأخيرة؛ إذ دخلت في غيبوبة مرة ثانية”.

يذكر سهير البابلي تعرضت لاضطراب في معدلات السكر، مما أدى إلى تدهور حالتها الصحية وهو ما تسبب في دخولها في غيبوبة سكر.