شاهد .. نجمة سينمائية.. بهذه الحيلة الذكية أدخلت زوجها مستشفى المجانين وتزوجت من سكرتير وزير دفاع دولة عربية!

انت الان تتابع خبر نجمة سينمائية.. بهذه الحيلة الذكية أدخلت زوجها مستشفى المجانين وتزوجت من سكرتير وزير دفاع دولة عربية! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/12 الساعة 05:30 مساءً | (هبه الوهالي)

سهير فخري، ولدت عام 1943، فيمكنك تذكرها عند رؤيتها، فكانت من أطفال السينما المألوفين، فقدمت عدة أفلام ساهمت في شهرتها وهي طفلة.

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عادت كأنثى فاتنة وجميلة بعد 13 عامًا من مشوارها كطفلة في السينما، فكانت شهرتها الحقيقية من خلال فيلم “إجازة صيف”.

لن نذكر كثيرًا مشوارها الفني، لأنه لم يكتمل بسبب جمالها الساحر، فلقد اعتزلت الفن مبكرًا وابتعدت عن أضواء الشهرة لفترة كبيرة.



وتزوجت سهير فخري من السيناريست والكاتب الروائي محمد كامل حسن، الذي ألف العديد من القصص البوليسية للإذاعة.



وعاشا الثنائي معًا أيامًا سعيدة، وأنجبا طفلين، لكن لم تستمر هذه الحياة الهادئة طويلًا، فعكر صفوها سكرتير المشير عبد الحكيم عامر في هذا الوقت، والذي يدعى عبد المنعم أبو زيد .



حيث رأها سكرتير المشير عام 1965 ، أثناء كواليس فيلم إجازة صيف، وحاول بالفعل التقرب منها.



فوقع في غرام أنوثة سهير فخري الطاغية، ورغب في الحصول عليها، دون الالتفات إلى زوجها، فيبدو أنه لم يكن عائقًا بالنسبة له.

وطلب السكرتير العاشق من زوج سهير فخري أن يطلقها، لكنه رفض بالطبع، وكانت النهاية مآساوية بعد هذا الرفض، حيث تم القبض عليه بتهمة عدم سلامة قواه العقلية وأودع مستشفى الأمراض العصبية.



كذلك أجبر سكرتير المشير، الفنانة على رفع دعوى قضائية لطلب الطلاق وهذا ما حدث بالفعل، ثم تزوج منها.



وانتهت مآساة سهير فخري في أعقاب نكسة 67؛ حيث تم القبض عليه بعد أزمة سياسية وصراع على رئاسة مكتب المشير بعد أن تمت إقالته من منصبه.



وعقب ذلك تكشفت لعبته الشيطانية بعد العثور على مستندات الصرف المالي بفيلا المشير عبدالحكيم عامر، والتي أظهرت فواتير مالية لإحدى مستشفيات الأمراض العقلية،

وبها تقرير عن علاج المؤلف محمد كامل حسن المحامي وظل محمد كامل حسن في مستشفى الأمراض العقلية 4 أعوام ، ليخرج منها عام 1969

لكن لم ينتهي مسلسل القهر الذي بدأه سكرتير المشير عامر، فتم نفي السيناريست المظلوم إلى لبنان.



وعادت سهير أخيرًا إلى الفن، بعد أن التقطت أنفاسها وانفصالها عن أبو زيد.



فشاركت في فيلم “الرجل الذي فقد ظله” مع كمال الشناوي عام 1968، وخياط السيدات مع دريد لحام عام 1969،



لكنها لم تلق نفس البريق الذي شهدته سابقًا فآثرت الاعتزال نهائيًا، وابتعدت عن الوسط مرة ثانية ولكن بشكل نهائي.



وبعد معاناة طويلة في هذه الحياة، رحلت سهير فخري في 2018.عن عمر 75 عامًأ، تاركه خلفها قصة مآساوية وذكريات مؤلمة طغت على مشوارها الفني.87493120