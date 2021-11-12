شاهد .. ترف باذخ واناقة تعدت الوصف شاهدوا فخامة منزل لجين عمران.. مطبخها كبير جداً- بالفيديو

انت الان تتابع خبر ترف باذخ واناقة تعدت الوصف شاهدوا فخامة منزل لجين عمران.. مطبخها كبير جداً- بالفيديو والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للاعلامية ​لجين عمران​ من داخل منزلها، وتحديدا من المطبخ.

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ويتميّز المطبخ بديكور فخم للغاية ومميز بطريقة تصميمه التي تعتمدها الدول الغربية، وخصوصاً اللون الأبيض والخشب الفاتخ الذي أضاف رقياً للموقع كله، اضافة الى انه مطبخ كبير جدا.

وتحدثت لجين عن أهمية المنزل والاستقرار الذي يؤمنه والراحة لنفسيتها، كما استعرضت القطع الموجودة في المطبخ والتي تستخدمها من أكواب وصحون مميزة، تختارها بعناية خلال تبضعها لشراء القطع المنزلية مع الاشارة الى ان منزلها هذا باعته واشتعرت بيتاً آخر.

يذكر أن لجين قد احتفلت قبل أيام بعيد ميلادها، بحضور عدد من الفنانين.22934565