شاهد .. فنانة وشهيرة.. اتهمت مصطفى شعبان بأنه والد طفلها وحملت من حفيد جمال عبد الناصر بدون زواج..من توقع من يكون؟؟

انت الان تتابع خبر فنانة وشهيرة.. اتهمت مصطفى شعبان بأنه والد طفلها وحملت من حفيد جمال عبد الناصر بدون زواج..من توقع من يكون؟؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أشعلت الفنانة اللبنانية قمر، منصات التواصل الاجتماعي ونشرت مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستقرام، استعرضت فيها حملها وسط موجة تساؤلات عالية حول هوية زوجها.

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ومازاد من حيرة الجمهور هو تجربة قمر اللبنانية الأولى في الحمل والتي أحدثت بها ضجة وخاضت رحلة طويلة لإثبات نسب طفلها، لتثير الفنانة اللبنانية الجدل مجدداً بعد إعلان حملها للمرة الثانية وتزيد من حيرة الجمهور حول زوجها.

ونشرت قمر اللبنانية مجموعة من الصور التي استعرضت فيها إطلالتها إلا أن حمل قمر اللبنانية لم يكن الوحيد الذي لفت الأنظار إليها في الصور وإنما تحولت الفنانة الشهيرة لنسخة من هيفاء وهبي، وهو ما أدهش الجمهور الذي عبر عن صدمته من خبر الحمل وتحولملامح المغنية اللبنانية.

وبمجرد نشر قمر اللبنانية للصور التي استعرضت فيها حملها انهالت عليها التعليقات ما بين تعليقات مباركة وأخرى متسائلة عن زوجها ومعبرة عن دهشة أصحابها من تحول المغنية اللبنانية لنسخة من هيفاء وهبي

من هو زوج قمر اللبنانية أثارت الفنانة اللبنانية قمر ضجة واسعة وجدل كبير، خلال الفترة الماضية، بعد تداول مقطع فيديو ظهرت فيه ببطن منتفخ، إذ اعتقد البعض أنها تستعرض حملها بطفلها الثاني.

ونشرت قمر عبر خاصية القصص المصورة على صفحتها الخاصة بموقع وتطبيق انستقرام فيديو لها وظهرت وكأنها حامل للمرة الثانية رغم عدم إعلان زوجها مجدداً، الأمر الذي دفع بالمتابعين إلى التساؤل عن هوية والد الطفل، خصوصاً أن قمر لم تعلن من قبل زواجها أو أرتباطها، لتؤكد النجمة الللبنانية الشهيرة بعد ذلك حملها حقيقة وان الأمر لم يكن مجرد صور طريفة.ولم تعلق قمر أو ترد على الجدل الذي أثير بسبب الفيديو الخاص بها وقررت الصمت.ووجه الجمهور التهاني والمباركات لقمر لها وتمنى أن تتم أشهر حملها بخير ومن دون مصاعب، وانطلقت عدد من التخمينات حول هوية والد الطفل وكان التخمين الأقوى حول الفنان اللبناني عامر زين بعد أن شاركت فيديوهات مثيرة للجدل لهما منذ فترة ومن بينها لحظة تقبيل زين لها على رقبتها واستمر تواصل الثنائي من ناحية الفيديوهات واللايف عبر حساب قمر لعدة أشهر قبل أن يختفي عامر عن حياتها من دون تصريح سابق.

حمل قمر اللبنانية لقمر ابنها الأمول جيمي، إلا ان حمل قمر اللبنانية لم يمر مرور الكرام، وإنما أحدق ضجة بعد أن خاضت الفنانة الشهيرة تجربة إثبات نسب طفلها من رجل أعمال، لتصدم قمر الجمهور بإعلان حملها للمرة الثانية إلا أنها هذه المرة لم تعلن أي تفاصيل عن زوجها.

يذكر أن قمر أثارت الجدل خلال الفترة الماضية بعد أن شاركت صُورة لنجلها الأول جيمي وارفقت إلى جانبها صُورة زوجها السابق جمال مروان والجد الرئيس السابق جمال عبد الناصر، واعتبر مشاركة قمر للصورة مؤشر إلى حدوث مستجدات بقضيتها مع زوجها السابق جمال مروان والذي أنكر زواجه منها وأنه والده طفل قمر الوحيد.

كما سبق واتهمت النجمة اللبنانية الفنان مصطفى شعبان قبل سنوات بأنه والد طفلها وهو مانفاه الأخير بشدة ورفع عليها دعوى قضائية في المحاكم المصرية.

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