اتفرج – محمد رمضان يظهر في جلسة تصوير مع ملكة جمال الهند

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يظهر في جلسة تصوير مع ملكة جمال الهند والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت محمد رمضان جلسة تصوير مع ملكة جمال الهند أورفاشي راوتيلا، مما أثارت الجدل على منصات التواصل الاجتماعي.

حيث ظهر الثنائي في لقطات وصفها الجمهور بجريئة عرضتهما لسيل من الانتقادات الواسعة، التي واجه النجم المصري نصيب الأسد منها.

و كان الثنائي وهما يلتقطان مجموعة من اللقطات في جلسة تصوير جديدة، إلا أن وضع يد الفنان المصري على ساق أورفاشي استفز الجمهور ليتعرض بعدها النجم المصري لسيل من الانتقادات.

وجاء في التعليقات على فيديو محمد رمضان الذي ظهر فيه وهو يلتقط مجموعة من اللقطات ضمن جلسة تصوير دعائية مع ملكة جمال الهند: “اش الفايده انه اتصور معاها هي تمسم وهو يمسك فيها التصوير يبغي كذا بس اش الفايده من هذا كله”، “المفروض كل ذا المزبله والمهزله يمنعون مايطلعون لنا في كل مكان مافيه لهم رادع يردعهم الله ينتقم منهم قلة حياء”.

وظهرت ملكة جمال الهند مع محمد رمضان ضمن فعاليات حفل توزيع جوائز فيلم فير الشرق الأوسط لعام 2021 Filmfare Middle East Achivers Night وتحدث الثنائي عن تفاصيل تعاونهما معاً والاستعراضات التي من المقرر أن تجمعهما.

وقالت أورفاشي راوتيلا إنها علمت محمد رمضان عدداً من الحركات الاستعراضية الهندية ومن المقرر أن يؤديها معاً، مشيرة إلى أنها حرصت على تنسيق ملابسهما معًا واختيار ألوان متقاربة.

بينما عبر محمد رمضان عن سعادته بالتعاون مع النجمة الهندية وهو ما سلط الضوء عليه في بوليوود بسبب أغنية فيرساتشي، مؤكدًا أنه بالرغم من هذه الشهرة التي حظي بها هناك إلا أن فكرة غنائه باللغة الهندية مستبعد تمامًا، حيث إنه لن يغني إلا بالعربية

كما يحضر محمد رمضان و أورفاشي راوتيلا مفاجأة جديدة حول عمل فني خلال الفترة القادمة، ومن المتوقع أن يكون فيلماً.

ومنذ أن تعاون الثنائي في كليب “فيرساتشي” ويحرص كل منهما على استعراض صورهما سويًا باستمرار على موقع انستجرام .