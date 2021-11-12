اتفرج – نسرين طافش تنسحب من الجزء الثاني لمسلسل المداح و السبب .!

شكرا لقرائتكم خبر عن نسرين طافش تنسحب من الجزء الثاني لمسلسل المداح و السبب .! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قررت الفنانة نسرين طافش عدم مشاركتها في الجزء الثاني من مسلسل المداح مع الفنان حمادة هلال والذي عرض الجزء الأول منه في رمضان 2020 الماضي .

وقالت نسرين : “اعتذرت عن المشاركة في مسلسل المداح الجزء الثاني بعد إعلام الشركة المنتجة بارتباطي رسميا بمسلسل آخر وهو جوقة عزيزة في سورية وذلك لاستحالة التنسيق بين عملين في بلدين مختلفين في نفس الوقت ولا صحة لأي إشاعة كاذبة غير ما سبق، أتمنى لأحبائي أسرة المداح النجاح في الجزءء الثاني”.

يذكر أن حمادة أعلن عن تقديمه للجزء الثاني من مسلسل المداح في رمضان 2022، بعد نجاح الجزء الأول في رمضان الماضي.

ومسلسل “المداح” من بطولة حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، نسرين طافش، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادى خفاجة، تامر شلتوت، صبحى خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدى رفعت، بسمة ماهر وآخرين ومن سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسرى ومدير تصوير كريم عاشور ومن إخراج أحمد سمير فرج.

كما تعتبر نسرين طافش، واحدة من جميلات جيلها. دخلت ضمن قائمة أفضل 100 شخصية عربية مؤثرة وفق تصنيف مجلة فوربس الأمريكية في نسختها الخاصة في منطقة الشرق الأوسط.