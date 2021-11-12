شاهد .. مشهورة سعودية فائقة الحسن والجمال في موقف محرج للغاية بعدما نسيت تغلق زر بنطلونها وظهر المستور .. اتفرج الصور

انت الان تتابع خبر مشهورة سعودية فائقة الحسن والجمال في موقف محرج للغاية بعدما نسيت تغلق زر بنطلونها وظهر المستور .. اتفرج الصور والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت نجمة مواقع التواصل الإجتماعي السعودية ​مودل آش​، صورة جديدة لها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

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اللافت في القضية أن آش نسيت أن تغلق زر بنطالها، وبدا ذلك واضحاً في الصورة، حيث كانت قد إرتدت البنطال نفسه سابقاً، وبدت عروته بـ زرين، لا زر واحد.

متابعو آش إنقسموا إلى قسمين، القسم الأول أكد أن هذه الأمور دائماً ما تصادف الإنسان، وتعد من الامور الطبيعية التي تحدث، بينما القسم الآخر، فوجه الإتهام لآش، وقال إنها أرادت القيام بهذا الأمر، من أجل لفت الأنظار.

الجدير بالذكر، أن آش ظهرت مؤخراً وهي ترتدي فستاناً Off Shoulder باللون الزهري، كشف عن صدرها بالكامل، ولفتت الأنظار بحركاتها الإيحائية.

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