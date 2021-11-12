شاهد .. الراقصة فيفي عبده: تثير جدل واسع بتصريحات مفاجئة.. فتحت القبر وقعدت فيه عشان اتعود علية!

انت الان تتابع خبر الراقصة فيفي عبده: تثير جدل واسع بتصريحات مفاجئة.. فتحت القبر وقعدت فيه عشان اتعود علية! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/12 الساعة 08:30 مساءً | (هبه الوهالي)

أدلت الفنانة المصرية فيفي عبده، بتصريحات مفاجئة، وغريبة خلال حلولها ضيفةً على المذيعة إنجي علي ببرنامجها أسرار النجوم المذاع على محطة نجوم FM.

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قالت فيفي خلال اللقاء: (ربنا رزقني بخفة دم لو ملقتش حد اتريق عليه بتريق على نفسي، وشخصيتي في مسلسل كيد النسا هي شخصيتي الحقيقية وعندما قررت أن أقدمها أصريت على أن تكون نفس حياتي الطبيعية حتى أني كنت أنسى أسماء من حولي وهذه حقيقتي).



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اضافت: (زمان كنا بنحب بعض جميعاً أما الآن فالأمر تغير حتى الأسرة الواحدة أصبحت مفككة بسبب الهواتف المحمولة، وأنا بطبيعتي أحب الأسرة والعائلة والجو الدافيء).



استكملت: (الجميع يحب الحديث معي لأنهم يجدون ما يحبون وأنا أعطيهم ما أفتقده برغم أني أعاني من الكثير من السلبيات ولكني أعطي الجميع إيجابيات،

وفكرت كثيراً أن أذهب إلى مقبرتي وأجلس بداخلها لأتأقلم ودائماً أوصي التربي أن يراعي المكان ولكن بدون زراعة ورد حتى لا يسقط ماء في القبر من الداخل علي وأنا ميتة).42736978