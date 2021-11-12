شاهد .. بإطلالة ساخنة مريم الدباغ تصر على إثارة الجدل.. تضع يديها على صدرها وحركة صادمة بلسانها في اقوى مشهد اغراء !- بالصورة

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انت الان تتابع خبر بإطلالة ساخنة مريم الدباغ تصر على إثارة الجدل.. تضع يديها على صدرها وحركة صادمة بلسانها في اقوى مشهد اغراء !- بالصورة والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - قبل فترة، تصدرت الممثلة التونسية مريم الدباغ الترند على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد حضورها أحد المهرجانات بفستان شفاف ومفتوح بشكل كبير عند منطقة الصدر، ما عرضها للعديد من الانتقادات.
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الا ان الجرأة هي عنصر اساسي ف
ي حياة مريم، التي لا تكف عن نشر الصور والمنشورات الصادمة، آخرها كان نشرها صورة وهي تضع يديها على صدرها، وتقوم بحركة مستفزة بلسانها، وعلقت : Tongue out - I’m bringing sexy back ! ما يعني " اللسان للخارج.. سأعيد الاثارة الى الخارج".
وحصلت الصورة على أكثر من 65 ألف علامة اعجاب في ساعات قليلة.
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