شاهد .. بإطلالة ساخنة مريم الدباغ تصر على إثارة الجدل.. تضع يديها على صدرها وحركة صادمة بلسانها في اقوى مشهد اغراء !- بالصورة

انت الان تتابع خبر بإطلالة ساخنة مريم الدباغ تصر على إثارة الجدل.. تضع يديها على صدرها وحركة صادمة بلسانها في اقوى مشهد اغراء !- بالصورة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - قبل فترة، تصدرت الممثلة التونسية ​مريم الدباغ​ الترند على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد حضورها أحد المهرجانات بفستان شفاف ومفتوح بشكل كبير عند منطقة الصدر، ما عرضها للعديد من الانتقادات.

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الا ان الجرأة هي عنصر اساسي ف

ي حياة مريم، التي لا تكف عن نشر الصور والمنشورات الصادمة، آخرها كان نشرها صورة وهي تضع يديها على صدرها، وتقوم بحركة مستفزة بلسانها، وعلقت : Tongue out - I’m bringing sexy back ! ما يعني " اللسان للخارج.. سأعيد الاثارة الى الخارج".

وحصلت الصورة على أكثر من 65 ألف علامة اعجاب في ساعات قليلة.

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