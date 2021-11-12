شاهد .. فنانات يتعدين الخطوط الحمراء وخلعن ثوب الخجل واعترفن بالحمل دون زواج.. بينهن أسماء ستصدمك

انت الان تتابع خبر فنانات يتعدين الخطوط الحمراء وخلعن ثوب الخجل واعترفن بالحمل دون زواج.. بينهن أسماء ستصدمك والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/12 الساعة 10:00 مساءً | (هبه الوهالي)

أثارت عدد من الفنانات الجدل حولهن بعد إعلانهم حملهن دون زواج، نستعرض لكم أبرز الفنانات من خلال التقرير التالي:

54587912



الفنانة التونسية عائشة عطية

أثارت الفنانة التونسية عائشة عطية حالة من الجدل الكبير بعد اعلان حملها بدون زواج من حبيبها الذي تخلى عنها ورفض الارتباط بها رغم وعده لها بذلك.



ودخلت عائشة عطية قائمة الأعلى بحثا بمحرك جوجل على إثر هذا الجدل وأخذ الجمهور العربي يبحث عنها لمعرفة المزيد عن الفناة التونسية.

عائشة عطية من مواليد 1991 اي تبلغ من العمر 29 عاما، وشاركت في العديد من الأفلام التونسية والجزائرية.



واعلنت عائشة عطية منذ فترة ، عن تعرضها للتحرش من قبل فنان مشهور ولكنها لم تأخذ اي رد فعل قضائي وأكتفت بالحديث عن الامر من خلال وسائل الاعلام.

كان لعائشة عطية نصيب المشاركة في الفيلم المصري " بسلامتو" انتاج عام 2017.



يذكر ان عائشة عطية أعلنت عن حملها من خلال منشور بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام وكتبت رسالة مؤثرة قالت فيها:" أنا فى الشهر الرابع،

حكايتى ماهيش بعيدة على حكايات قبلى، وان شاء الله عندى طرف أمل متصيرش بعدى، أنا حبيت راجل وعدنى بالزواج، وعشنا قصة حب من طرفى أنا، وحبلت منه أما مشا وخلانى، محبنيش ومنعرش بش يستعرف ببنتى والا لا".

الفنانة قمر

أثارت الفنانة اللبنانية قمر، جدلا واسعا في مايو الماضي، بالإعلان عن حملها الثاني دون زواج، حيث تعرضت لانتقادات لاذعة.



وفاجأت المغنية قمر متابعيها بنشر فيديو جديد لها ظهرت فيه ببطن منتفخ وبدا عليها الحمل فيما أثار الفيديو بلبلة كبيرة من حولها، خصوصاً إنها لم تعلن زواجها.

حمل قمر بمولودها الثاني، أعاد للأذهان أزمة حملها بابنها الأول "جيمي"، الذي رزقت به من رجل الأعمال المصري جمال مروان، ولم يعترف بنسبه إليه حتى يومنا هذا.



مريم أوزرلي

تعرضت النجمة التركية مريم اوزرلي لانتقادات لاذعة بسبب إعلان حملها للمرة الثانية بدون زواج ، بعد إنجاب طفلتها الاولى مريم من رجل أعمال تركي من علاقة عاطفية.



وهاجمت مريم اوزرلي الشهيرة في الوطن العربي بـ السلطانة هيام، الأشخاص الذين انتقدوها مشيرة إلى أنها ترفض التدخل في حياتها الشخصية.

كما كشفت مريم اوزرلي بحسب الصحف التركية ان والد طفلها الثاني امريكي الجنسية ولم تكشف عن ديانته أو هويته.



ولدت مريم لأب تركي من مدينة أورفا التركية، وأم ألمانية. ولديها شقيقان أكبر منها سنًا بجانب أخت كبرى أيضًا.54587912