شاهد .. هذه الطفلة الجميلة أصبحت فنانة مشهورة وعادل إمام دمر حياتها بسبب قبلاته الجريئة!

انت الان تتابع خبر هذه الطفلة الجميلة أصبحت فنانة مشهورة وعادل إمام دمر حياتها بسبب قبلاته الجريئة! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/12 الساعة 09:30 مساءً | (هبه الوهالي)

محطات كثيرة مرت بها فى حياتها الفنية، بدأت عندما لفتت الأنظار إليها خلال مشاركتها فى فرقة فور كاتس اللبنانية.

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كان لجمالها وشعرها الأصفر بريق خاص، جعل الجمهور يتعلق بها دونما زميلاتها، ومع الوقت اكتشفت أنها قادرة على أن تقف بمفردها على المسرح، وتستحق أن تحصد وحدها كل عبارات الإشادة والتصفيق،

وبالفعل تمكنت من أن تجد مكانا لها وسط نجمات الغناء فى لبنان وفى مصر أيضا، ومنهما إلى العالم العربى أجمع.

لم تكتف النجمة اللبنانية نيكول سابا بذلك، بل شقت طريقها إلى التمثيل، لكن هذا الأمر لم يحدث جدلا بقدر الجدل الذى أحدثه خبر زواجها من الفنان والإعلامى اللبنانى يوسف الخال.



فاجأت نيكول جمهورها بإعلان زواجها من يوسف الخال، خاصة أن قصة حبهما التى استمرت لسنوات ظلت خلف الأسوار ووراء الظل، لم يكشف أى منهما عنها حتى أعلنا الزواج.



وبعد زواجهما استمرت قصة حبها وأخذت تدلى بدلوها من خلال حساباتهما الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي لكن قصة حبهما كانت ستنتهي بسبب عادل إمام حيث طلقها زوجها بسبب مشاهدها الجريئة مع الزعيم في فيلم التجربة الدنماركية قبل أن يعيدها إلى ذمته.16291676