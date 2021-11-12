شاهد .. 7 تصريحات جريئة للغاية[للشحرورة] بمناسبة ذكرى ميلادها منها: للجمهور السعودي الكثير من الفضل علي!

انت الان تتابع خبر 7 تصريحات جريئة للغاية[للشحرورة] بمناسبة ذكرى ميلادها منها: للجمهور السعودي الكثير من الفضل علي! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/13 الساعة 12:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

تعد الفنانة اللبنانية صباح واحدة من أهم الممثلات في الوطن العربي على مر التاريخ لها تاريخ حافل بالأعمال السينمائية والغنائية الناجحة،

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وبالرغم من تاريخها الفني إلا أنها في كل ظهور تلفزيوني أو تصريحات لها كانت تثير الجدل بشكل كبير بسبب تصريحاتها الصادمة والجريئة.

وبمناسبة ذكرى ميلاد الشحرورة التي ولدت في مثل هذا اليوم 10 نوفمبر عام 1925، ترصد "البوابة نيوز"، أبرز تصريحاتها وبخاصة الجريء منها وبعضها التي اثارات جدلا:



1- وصفت صباح النقد الفنى فى الصحافة المصرية بأنه قوى مضيفة أن والدها كان دائمًا ما يقسو عليها فى صغرها ودائمًا ما كان يضربها وترد بالصمت.

2- قالت أنه لولا الجمهور ومعجبيها ما عاشت عمرها حتى وقت وفاتها، معترفة بفضل شقيقة والدها، قائلة: "عمتى عملتلى مريال المدرسة ودائمًا ما يكون محبك على وسطى وتصنع لى فساتين".



3- قالت عن طفولتها أنها دائما ما كانت شقية فى صغرها وكانت تكوى شعرها بالفحم وفى المقابل كانت والدتها تضربها، وكانت تغير من شقيقتها الكبرى لأنها كانت أكثر جمالاً منها قائلة: "كنت أضع الشطة فى فم اختى لميا وعينها لأنها كانت أحلى منى، واستيقظت من النوم مشلفطة".

4- كشفت عن عشقها للملابس والموضة، موضحة أنها كانت تحب "المكياج" البسيط ولبس خلاخيل، لافتة إلى أنها لا تنكر عمرها وغير سعيدة بالأشخاص الذين ينكرون أعمارهم.



5- أشارت صباح إلى أن أهل الخليج ومعجبيها لهم كثير من الفضل عليها خاصة المملكة العربية السعودية.



6- أكدت أن أولادها وأخواتها أغلى شيء بحياتها، مضيفة أنها تعشق الرجل الصادق، موضحة أنها فقدت صوتها فى فترة من الوقت وشعرت باليأس فى تلك المدة، وتابعت:

"صوتى راح بسبب تأخر ابنتى عن البيت للساعة الرابعة صباحًا وفضلت أبكى وأصرخ لأنى ضربتها وتضايقت من نفسى ومن وقتها انقطع عرق من صوتى وحدث لى نزيف".



7- عرفت بكثرة زيجاتها ولم تكن يوماً ممن يخفون الحب، وقالت في حوار عام 2008 "أنا بطبعي ليس عندي أسرار وحياتي وتفاصيلها يعرفها كل الناس، فلست من النوع الكتوم، وحدث مرة أن واحداً من أفراد أسرتي زعل مني فقال: سنفضحها! ماذا سيقولون: تزوجت.. أحبت؟ الكل يعرف قصصي".22924639